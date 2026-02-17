対象製品・サービス価格最大20%オフ！「Notes移行キャンペーン」開始
株式会社テンダ(本社／東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO／薗部 晃、以下「テンダ」)は、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進を支援する取り組みの一環として、「Notes移行キャンペーン」を開始いたします。
長年企業システムとして利用されてきたNotes/Dominoは、現在もメジャーバージョン（V9、10）のサポートが延長され利用可能な状況にあります。しかし、AI活用・クラウド活用・モバイル活用が求められる現代において、Notes環境がDX推進の足枷となり、ビジネススピードの低下を招いているケースも少なくありません。
本キャンペーンでは、Notesからの脱却を検討している企業に向け、現状環境の分析や実際の移行フェーズで利用する製品・サービスを割引価格で提供し、DXの加速を実現します。
キャンペーン概要
【第1弾（最大割引）】
割引率：対象製品・サービス価格20%オフ
発注期限：2026年3月20日まで
納品期限：2026年3月31日まで
【第2弾】
割引率：対象製品・サービス価格10%オフ
発注期限：2026年5月8日まで
納品期限：2026年5月22日まで
※対象製品・サービスは両キャンペーン共通です。
対象製品・サービス
＜Notes移行アセスメント（現状分析）＞
https://mssp.tenda.co.jp/notes_migration/assessment/
キャンペーン対象：Notesデータベース解析サービス（機械解析ツール）
キャンペーン価格（第1弾）：
データベース数による費用シミュレーション
100 DB：265,600円（通常価格：332,000円）
500 DB：660,800円（通常価格：826,000円）
1,000 DB：1,152,000円（通常価格：1,440,000円）
＜Notesデータ移行（SharePoint / Microsoft 365）＞
https://mssp.tenda.co.jp/notes_migration/sharepoint/
キャンペーン対象：Notes to SharePoint データ移行ツール
キャンペーン価格（第1弾）：1,800,000円（通常価格：2,250,000円）
＜Notesメール・スケジュール移行（Notes to Exchange）＞
https://mssp.tenda.co.jp/notes_migration/exchange/
キャンペーン対象：Notesメール移行ツール
キャンペーン価格（第1弾）：2,360,000円（通常価格：2,950,000円）
＜Notesデータ移行（Notes to Others）＞
https://mssp.tenda.co.jp/notes_migration/other/
キャンペーン対象：Notes文書データ抽出ツール
キャンペーン価格（第1弾）：1,360,000円（通常価格：1,700,000円）
＜SharePointデータ移行（文書データ移行ツール）＞
https://mssp.tenda.co.jp/sharepoint_migration/dataimporttool/
キャンペーン対象：文書データ移行ツール for SharePoint
キャンペーン価格（第1弾）：1,360,000円（通常価格：1,700,000円）
テンダが提供するNotes移行の特長
- 豊富な移行実績に基づく安心のプロジェクト推進
- 機械解析による迅速かつ高精度な現状把握
- Microsoft 365をはじめとする最新基盤へのスムーズな移行
- 移行後の利活用まで見据えたDX支援
Notes環境からの脱却は、単なるシステム刷新ではなく、企業競争力を高める重要な経営判断です。テンダは、企業の次世代IT基盤構築を強力に支援してまいります。
テンダのNotes 移行サービスの強みについて
- 現状分析から移行プラン策定：お客様Notes 環境を詳細に分析して最適な移行戦略を立案
- 豊富な移行先オプション：Microsoft 365 (SharePoint Online, Teams, Power Platform), オンプレミス環境など、お客様の要件に合わせた最適な移行先をご提案
- 移行ツールの活用によるコスト削減：自社開発ツールや Quest 社の移行ツールなどを活用し、移行にかかる工数とコストを大幅に削減
- ビジネス課題としての Notes 移行への対応：単なるシステム移行ではなく、お客様の業務改善やDX推進を視野に入れた移行をご支援
- 全フェーズを支援するサービス体制：移行方針策定から要件定義、設計・構築、展開、運用まで、全てのフェーズでお客様の移行を強力にサポート
Notes移行サービスに関する各種資料、ホワイトペーパーをご用意しています。サービスに関するご不明点、ご質問等は、お気軽にお問い合わせください。
- Notes移行サイト：https://mssp.tenda.co.jp/notes_migration/
- サービス概要資料ダウンロード：https://mssp.tenda.co.jp/download_list/
- ホワイトペーパーダウンロード：https://mssp.tenda.co.jp/whitepaper_list/
お問い合わせはこちら :
https://mssp.tenda.co.jp/contact/
株式会社テンダ 概要
【本社所在地】東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork 渋谷スクランブルスクエア内
【設 立】1995年6月
【代表者】代表取締役会長兼社長CEO 薗部 晃
【資本金】325百万円（2025年11月末日時点）
【事業内容】DXソリューション事業、Techwiseコンサルティング事業、ゲームコンテンツ事業
【URL】https://www.tenda.co.jp/
【採用情報】https://recruit.tenda.co.jp/
取材に関するお問い合わせ
株式会社テンダ 広報担当 E-mail:pr@tenda.co.jp
※弊社はリモートワークを実施しておりますので、お問い合わせは上記メールアドレスまでお願いいたします。