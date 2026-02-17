【2/26（木）】累計1,200社以上を支援する事業戦略のプロ・koujitsu社とのセミナーを共催。AX代表・石綿文太が登壇し「AIエージェントで経営者の時間を取り戻す」実践ノウハウを解説

株式会社AX

株式会社AX（所在地：福岡県福岡市、代表取締役：石綿 文太）は、株式会社koujitsuとの共催で、2026年2月26日（木）にオンラインセミナー「人を増やさず、事業を回す ー AIエージェントで"経営者の時間"を取り戻した会社のリアル」を開催することをお知らせいたします。

本セミナーでは、AIエージェントを活用して人を増やさずに事業を拡大する具体的な方法論と、経営者が戦略に集中できる時間を取り戻すための実践ノウハウを、事例を交えて解説します。

経営者の時間が奪われる構造を変える

売上が立つほど忙しくなり、外注管理やチェック作業に追われ、戦略を考える時間が取れない。そんな悩みを抱える経営者は少なくありません。これは「人前提で作られた業務構造」によって時間が奪われ続けている構造的な問題です。

本セミナーでは、AIエージェントを「経営者の分身」として活用するものと捉え、人を増やさずに事業を回し、経営者が本来の役割に集中できる時間を取り戻す方法を、実例とともにお伝えします。

本セミナーで得られること

- なぜ経営者の時間は消えていくのか（構造の理解）- AIエージェントで、なぜ人を増やさずに回せたのか- AI導入で成果が出る会社・出ない会社の決定的な違い- 自社なら「どこから着手すべきか」の判断軸

AIを経営設計の中核に据えることで何が変わるのか。戦略的AI活用の考え方を具体的に解説します。

セミナー内容（予定）

- 経営者の時間が奪われる構造とは？売上が立つほど忙しくなる典型パターンと、その根本原因を解説- 事業構造を言語化し、AIを経営再設計の中核に据える「戦略の型」- 【実例公開】作業時間70%削減を実現した企業の裏側- AIを「経営者の判断役」として組み込む具体設計- 「どこから」「どう始めるか」を持ち帰れる、実践的なフレームワーク

こんな方におすすめ

- 1～2名体制で事業を運営している経営者・個人事業主の方- 売上は立っているが、外注管理や日々の業務に追われて時間が取れない方- 採用を増やさず、外注費も抑えながら事業を拡大したい方- 戦略や判断に集中する時間を取り戻したい方- AIの重要性は理解しているが、どこから手を付ければいいかわからない方

開催概要

セミナー名：人を増やさず、事業を回す ー AIエージェントで"経営者の時間"を取り戻した会社のリアル

開催日時：2026年2月26日（木）14:00～15:00

形式：オンライン開催

参加費：無料

申し込み：https://peatix.com/event/4856207/vie

登壇者

株式会社AX 代表取締役CEO 石綿 文太

「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」をミッションに掲げ、AI研修×伴走支援で現場を変える専門家。広告代理業において47,000時間26人分の仕事をAIに移行し、業務時間83%・コスト91%削減の社内実績を実現。その知見をもとに法人向けAI研修「AX CAMP / AX DIVE」でAI人材育成を行い、AI顧問として企業の伴走支援を展開。

株式会社koujitsu CEO / 株式会社AX CMO 柴田 雄平

累計1,200社以上のコンサルティングに携わり、10社以上の外部役員として経営を支援。2022年創業から3年でグループ売上50億円を達成した「事業構造を言語化し、再現性ある成長をつくる」事業戦略設計の専門家。

koujitsu社公式サイト :https://koujitsu.co.jp/

参加者特典

セミナーにご参加いただいた方には、以下の特典をご用意しています。

- 45個のAI活用テンプレ- 7つの業務活用例- 即日使えるAI業務改善シート

お申し込み

セミナーに申し込む（無料） :https://peatix.com/event/4856207/vie

AIと働く組織づくりを、すべての現場へ

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」をミッションに掲げ、AI研修・AIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。AI活用だけでなく、AIを活用できる組織づくりの実現を目指し、引き続きサービスの強化・提供を推進してまいります。

AX CAMP詳細はこちら :https://a-x.inc/service/ax_camp/

会社概要

会社名：株式会社AX

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

公式サイト：https://a-x.inc/

公式メディア：https://media.a-x.inc/

事業内容：

・AI研修/開発事業

・広告代理業

・組織開発コンサルティング業

・有料人材紹介事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社AX

広報担当：竹内

Email：pr@a-x.inc

Tel：090-7137-0960