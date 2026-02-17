【(株)ジェイアールサービスネット広島】「ひろくま」×島ごころ 限定商品を発売!

西日本旅客鉄道株式会社

広島県観光連盟のHIT ひろしま観光大使である「ひろくま」とレモンケーキでおなじみの「島ごころ」のコラボレーション商品をミナモア1 周年を記念して2026 年３月24 日より発売します。

HIT ひろしま観光大使として活躍中の「ひろくま」が、県内観光名所を旅する特別なデザインパッケージで中身は瀬戸田を代表する菓子メーカー「島ごころ」が初チャレンジのレモンクッキーを開発しました。広島を訪れられた観光のお客様のみならず地元を愛する多くのお客様に向けた限定商品です。

開発コンセプト

県内外から広島に来られたお客様に「もっともっと広島のあちらこちらを巡って楽しんでいただきたい」そんな思いをこめてHIT ひろしま観光大使の「ひろくま」が名所を旅しているデザイン。名産の瀬戸田レモンを使ったクッキーを島ごころが開発。外箱は凹凸のある缶箱で食べ終わった後も末永く使っていただき、広島の思い出を残していただきたいという思いも込められています。

１．商品詳細・価格

レモンクッキー

１.商品説明

瀬戸田産のレモンを使用したクッキー 12 枚入り

２.価格

2,750円（ 税抜 ）

２．発売日

2026 年3 月24 日（火）

３．販売箇所

【広島駅】

おみやげ街道エキエ広島

おみやげ街道広島新幹線改札内中央

アントレマルシェ広島

おみやげ街道ミナモア

４．その他

・発売日や商品の仕様、販売箇所については予告なく変更する場合がございます。

・商品の詳細等については、下記のSNS 先でもご覧いただけます。

(株)ジェイアールサービスネット広島

Instagram

https://www.instagram.com/hiroshima_omiyage_guide/

・「島ごころ」についての詳細は以下のWEB サイトをご覧ください。

ホームページ

https://www.patisserie-okumoto.com/cake.html

(C)ひろくま