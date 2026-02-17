札幌医科大学附属病院において国内初「地域医療推進型高度遠隔ICU」を導入

株式会社フィリップス・ジャパン[1]

株式会社フィリップス・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：ジャスパー・アスエラス・ウェステリンク、以下 フィリップス）は、北海道において国内初となる「地域医療推進型 高度遠隔ICU」を、2026年1月より札幌医科大学附属病院（札幌市中央区、病院長：渡辺敦）に導入しました。遠隔ICUソリューションとして、フィリップスの「Philips eICUプログラム（以下、eICU）」が採用されています。

本プロジェクトは、広大な地域における地理的・気候的制約や、集中治療医の偏在といった北海道特有の医療課題に対し、遠隔ICUを活用した支援体制を構築することで 地域医療の質・安全性の向上 と 医療従事者の働き方改革 を実現することを目的としています。

札幌医科大学附属病院内に設置された遠隔ICU支援センターには、被支援施設の電子カルテ情報、生体情報モニタなどのデータがリアルタイムに連携され、集中治療に必要な情報が一元化されています。支援センターには集中治療専門医および専門看護師が常駐し、各施設と連携した遠隔コンサルテーションやカンファレンスを実施します。

さらに、患者様のバイタルの推移を自動で解析して重症度をスコアリングする「Automated Acuity」や、アラート情報を常時監視する「Sentry Smart Alert」、退室後48時間以内の死亡率・再入室率をAIで予測する「Discharge Readiness Score」など、eICUが持つ各種機能により、ICU運営の高度化および最適化が可能となります。

今回の導入により、北見赤十字病院および製鉄記念室蘭病院への遠隔支援が開始されました。将来的には、道内すべてのICUをつなぐ「（仮称）北海道遠隔ICU医療ネット」の構築を見据えています。

地域医療を支える新たなモデルケースとして、その発展が期待されています。

[1]：国内初「地域医療推進型高度遠隔ICU」取組の説明の様子 https://web.sapmed.ac.jp/jp/news/photo/fpa5b60000001f89.html

販売名：集中治療遠隔支援ソリューション

医療機器認証番号：302AFBZX00073000

管理医療機器

