ケアネットと日本骨髄腫学会、相互情報発信に関する提携を発表

株式会社ケアネット

左からケアネット代表取締役社長 藤井勝博、日本⾻髄腫学会理事長 飯田真介

株式会社ケアネット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤井勝博、以下「ケアネット」）と、一般社団法人日本骨髄腫学会（理事長：飯田真介、以下「日本骨髄腫学会」）は、多発性骨髄腫領域における相互情報発信活動に関する提携を開始しましたので、共同でお知らせいたします。

本提携は、近年著しい進歩を遂げている多発性骨髄腫治療において、学会が蓄積してきた最新のエビデンスや診療の考え方を、ケアネットの医療者向けメディアを介して、より幅広い医療者へ届けることで、日本における多発性骨髄腫診療の質向上と均てん化に貢献することを目的としています。

連携の背景 ―治療成績向上後に顕在化する、多面的な診療課題―

多発性骨髄腫の治療は近年の薬物療法や免疫療法の進歩により大きく前進し、患者の生命予後は着実に改善しています。その一方で、治療の複雑化・長期化に伴い、チーム医療体制の整備や高度治療の均てん化、QOLを重視した副作用管理など、新たな課題が顕在化しています。

昨今の学術集会においても、こうした背景を踏まえ、専門施設のみならず地域の医療機関を含めた診療体制のあり方、チーム医療の重要性が活発に議論されています。

日本骨髄腫学会の会員は614名（※1）で、主に多発性骨髄腫の専門医・研究者で構成されています。一方、ケアネットには約5,000名（※2）の血液内科医が登録しており、多発性骨髄腫を日常的に診療している一方、多発性骨髄腫を専門としていない医師も多く含まれています。

※1 2024年時点

※2 2025年時点 株式会社日本アルトマークの医師データベース（DCF）における、第1～5 標榜科目のいずれかに⾎液内科を登録している医師

提携の目的 ―学会の専門知を、現場で「使える知識」として共有する―

本提携の目的は、日本骨髄腫学会が有する最新の診療指針、研究成果、専門医の知見を、ケアネットの医療者向けメディア「CareNet.com」で発信し、約24.2万人の医師、約6.0万人の薬剤師、約2.6万人の看護師をはじめとする医療者へ広く届けることにあります。

また、ケアネット会員医師から寄せられた多発性骨髄腫診療に関する疑問や、製薬企業から配信を請け負っているWeb講演会を日本骨髄腫学会の専門医・研究者に届けていきます。

これにより、多発性骨髄腫診療に関わる医療者が共通の理解を持ち、地域や施設を超えた他職種間の連携を、より円滑に進めることを目指します。

提携により実施される主な取り組み（予定）

1. 相互会員への情報発信

2. 治療指針の解説コンテンツの共同制作・配信

3. 多発性⾻髄腫診療に関するオンラインカンファレンスの開催

4. 看護師・薬剤師向け情報提供

今後の展望 ―情報共有を起点とした、診療の質向上と医療全体の課題解決へ―

本提携を通じて両者は、多発性骨髄腫領域における質の高い教育・情報提供の基盤構築を共同で推進します。今後は、AIを活用した医療情報配信サービス「CareNet Academia」（URL：https://academia.carenet.com/lp.html）の活用も視野に入れ、必要な知識や最新情報が確実に医療現場へ行き渡る環境整備を進めてまいります。

株式会社ケアネット代表取締役社長 藤井勝博コメント

本提携を通じて、学会の専門的知見をより多くの医師に届け、多発性骨髄腫診療の質向上に貢献していきたいと考えています。あわせて、医療者への情報発信を基盤としながら、患者さんにとっても適切な治療選択や安心につながる環境づくりを支援し、治験を後押しする取り組みにも力を入れ、ドラッグラグ・ドラッグロス解消にも貢献します。

一般社団法人日本⾻髄腫学会理事長 飯田真介コメント

多発性骨髄腫診療は、治療成績の向上に伴い、長期生存が可能となり、QOLや副作用管理、地域における診療体制の整備など、より包括的な視点が求められる時代に入っています。ケアネットとの連携により、学会が発信してきた知見や診療の考え方を、骨髄腫の専門医・研究者以外の関連する診療科の医療者にも広く共有し、日本全体で多発性骨髄腫診療の質を高めていくことを期待しています。

一般社団法人日本⾻髄腫学会について

日本骨髄腫学会は、多発性骨髄腫および類縁疾患（POEMS症候群、アミロイドーシスなど）に対して、病因と病態の解明を探究し、診断と治療の向上を図り、これらに関する教育、研究、社会活動を行うことを目的とする団体です。

その目的達成のために、学術集会、セミナーなどの開催、研究の助成、学会誌や診療指針の発刊をおこなっています。（URL：https://jsmm.jp/）

ケアネットグループについて

ケアネットグループは、「知と情熱と行動力で、医療人を支え、医療の未来を動かす。」をパーパスに掲げ、24万人の医師会員を有する「CareNet.com」（https://www.carenet.com/）を基盤に事業を展開。医療の人材・教育・経営から新薬の開発・治験・普及支援まで、医療・医薬分野の専門サービスを幅広く提供しています。ケアネットの会社概要についてはhttps://carenet.co.jp/をご参照ください。採用情報はhttps://carenet.co.jp/recruit/にてご覧いただけます。