マテリアルゲートがシートエクスパンション調達を実施、累計調達額は9.1億円に。『単分子誘電体』の実用化開発を加速

株式会社マテリアルゲート

次世代半導体メモリ材料である『単分子誘電体』の社会実装を目指す株式会社マテリアルゲート(広島県、代表取締役：中野佑紀)は、シードエクスパンション調達において、既存株主を引受先とする第三者割当増資による追加資金調達を完了しことを報告致します。これにより、本ラウンドを含む過去の資金調達および各種補助金採択実績を合算した累計調達額は9.1億円となります。



■事業紹介

AI・ビッグデータ等を活用した豊かな未来社会を実現するため、コンピュータが生み出す膨大なデータ処理や莫大な消費電力の削減は大きな社会課題です。当社はこれらの社会課題を「素材の力で解決する」ことをミッションに2023年に設立した広島大学発のスタートアップです。

「単分子誘電体」は、広島大学の西原禎文教授が世界で初めて開発した、室温において単一分子に情報を記録できる全く新しいメモリ材料です。当該材料を実装した「単分子誘電体メモリ」は、従来のメモリに比べて約１０００倍の高密度化と、約９０％の消費電力削減効果が期待できます。

今回の資金調達では、研究開発員の採用を強化し、「単分子誘電体」の量産検討、およびメモリプロトタイプを始めとした「単分子誘電体デバイス」の要素技術の実用化開発を実施致します。

■代表取締役 中野佑紀からのコメント

この度は非常に頼もしい投資家の皆様から、大きなご期待とご支援を賜り、大変感謝しております。今回の資金調達を基に、「単分子誘電体」の更なる事業化推進に取り組んでまいります。また当社が掲げる「素材の力で未来を創る」というミッションに共感頂き、一緒に事業や産業を盛り上げて頂ける仲間も募集しておりますので、お気軽にお問合せ頂けますと幸いです。

■採用情報

https://open.talentio.com/r/1/c/materialgate/homes/4397

■株式会社マテリアルゲート（MG Inc.）

代表者：代表取締役 中野 佑紀

所在地：広島県東広島市鏡山3-10-31 広島大学インキュベーションオフィス １・2号室

E-mail：mg_inc@materialgate.com

設立：2023年6月

事業内容：単分子誘電体の製造・販売

単分子誘電体デバイスの開発および技術供与

HP：https://www.materialgate.com/