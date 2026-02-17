都内初出店！「サンプル百貨店」のリアル店舗が、イオンモール東久留米に2月25日（水）オープン

株式会社オールアバウトライフマーケティング

株式会社オールアバウトライフマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：土門裕之）が運営する日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」は、サンプル百貨店 イオンモール東久留米店（東京都東久留米市南沢5-17-62 イオンモール東久留米 1階）を2026年2月25日（水）にオープンします。

この度オープンするイオンモール東久留米店は、イオンモール千葉ニュータウン店（※）に続く全国で２店舗目、東京都内では初出店となります。

日本最大級のお試しサービスであるサンプル百貨店のリアル店舗として、食品・飲料・日用品・化粧品など様々な商品を展開します。実際にご来店いただいたお客様へ無料サンプリングや試食配布を実施、商品への口コミを通じてお客様の声を企業にお届けできる、新しいタイプの店舗です。

「サンプル百貨店」は、デジタルとリアルの相乗効果により、トライアルマーケティングの効果を拡大していきます。

※サンプル百貨店 イオンモール千葉ニュータウン店は、イオンモール千葉ニュータウンに2025年7月オープン

■「サンプル百貨店」 https://www.3ple.jp/

■サンプル百貨店 イオンモール東久留米店

住 所：〒203-0023 東京都東久留米市南沢5-17-62 イオンモール東久留米 1階

オープン日：2026年2月25日（水）

営業時間：10：00～21：00

定 休 日：不定休

売場面積：約33坪

■オープニングキャンペーン

サンプル百貨店 イオンモール東久留米店のオープンを記念し、株式会社医食同源ドットコム「立体型スパンレース不織布カラーマスク（グレージュ）」をサンプリングとしてプレゼント。他にも素敵な「来店プレゼント」をご用意しております。ぜひお立ち寄りくださいませ。

内容 ：ご来店いただきましたお客様全員に、「立体型スパンレース不織布カラーマスク（グレージュ）」個包装を1人1個プレゼントいたします。（数量限定となります）

対象者：ご来店の全てのお客様

期間 ：2026年2月25日（水）10:00～ 無くなり次第終了

■オールアバウトライフマーケティングについて https://www.lifemarketing.co.jp/

株式会社オールアバウトライフマーケティングは、30～40代の女性を中心に累計利用者数約430万人、累計取引企業数約6,000社を擁する日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」を運営。話題の商品がお得に試せる「ちょっプル」や生活者向け新商品発表会「RSP（リアルサンプリングプロモーション）」などを通じ、Webとリアルを融合したマーケティング活動を支援しております。また、ドコモの総合通販サイト「dショッピング(R)※」、ふるさと納税ポータル「dショッピング ふるさと納税百選」を共同運営しております。

※「dショッピング」は株式会社NTTドコモの登録商標です。