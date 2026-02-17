『オンゲキ Re:Fresh』オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第13弾開催！
株式会社セガ フェイブ(本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ)は、アーケード音楽ゲーム『オンゲキRe:Fresh』のオリジナルグッズを入手できるキャンペーンを2026年2月19日（木）から開催いたします。
期間中、全国のキャンペーン実施店舗で『オンゲキRe:Fresh』をプレイしてポイントを貯めると、ポイントに応じたオリジナルグッズやデジタルアイテムを獲得できます。みなさまのご参加をお待ちしております。
▼詳しくはこちらから
『オンゲキRe:Fresh』オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第13弾 詳細ページ
https://info-ongeki.sega.jp/11567/
【『オンゲキ Re:Fresh』オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第13弾 実施概要】◇開催期間
2026年2月19日(木) ～ 2026年5月13日(水)
※店頭賞品が無くなり次第終了となります。
◇開催場所
全国のキャンペーン実施店舗
https://ongeki.sega.jp/shoplist/20260217.html
◇内容
期間中にキャンペーン実施店舗で『オンゲキ Re:Fresh』をプレイしてポイントを貯め、ポイント数に応じた賞品とその場で交換できます。
※キャンペーンへの参加には「オンゲキ-NET」への登録が必要です。
オンゲキ-NET：https://ongeki-net.com/
▼オリジナルグッズはこちら！【店頭賞品】
■ONGEKI Memorial Soundtrack Nexture 06「Polaris」 ＆ 「bitter flavor」Aimeカードセット [SR+]皇城セツナ シリアルコード付き（全1種）
…60ポイントで交換
ONGEKI Memorial Soundtrack Nexture 06「Polaris」
「bitter flavor」Aimeカード
オリジナルサウンドトラックCDの新シリーズ第6弾と「bitter flavor」のAimeカードセットが登場！
第6弾のオリジナルサウンドトラックはジャケットに皇城セツナが登場。北極星に導かれるような表情の透明感あふれるセツナが描かれたこちらのCDには、セツナが歌唱する新曲に加え、今後ゲーム収録予定の楽曲を含む、豪華アーティストによるインスト楽曲を先行収録！
さらに特典として、【SR+】皇城 セツナ [Nexture 06「Polaris」]を獲得できるシリアルコードが付いてきます。
Aimeカードは「オンゲキーズ王決定戦」で使用した「bitter flavor」イラストのデザインです。
▼ONGEKI Memorial Soundtrack Nexture 06「Polaris」CD視聴動画はこちら
https://youtu.be/h3iFCThv-Lg
■スマホ対応 Re:Fresh手袋（ASTERISM・マーチングポケッツ）（全6種）
…20ポイントで交換
スマホ対応 Re:Fresh手袋（ASTERISM・マーチングポケッツ）
オンゲキオリジナルグッズキャンペーンで手袋が初登場！
「ASTERISM」「マーチングポケッツ」のキャラクターカラー手袋が登場！オンゲキのプレイにも普段使いにもできる全６種類です。
※デザインはお選びいただけます。
■Primera Fes.箔押し色紙（全18種ランダム）
…15ポイントで交換
Primera Fes.箔押し色紙
Primera Fes.のイラストを使用した色紙が登場！箔押しのキャラクターサインや装飾が入った豪華仕様です。
※デザインはお選び頂けません。全18種のうち、1種の箔押し色紙が入っています。
【デジタルアイテム】
■【SSR】早乙女 彩華[夏宵スターマイン]5枚セット
…200ポイントで交換
【SSR】早乙女 彩華[夏宵スターマイン]5枚セット
※お一人様1回までの交換となります。
■親密度上昇プレゼント（大）
…60ポイントで交換
親密度上昇プレゼント（大）
※お一人様50回までの交換となります。
■SSR確定書
…7ポイントで交換
SSR確定書
※お一人様1回までの交換となります。
【関連リンク】
『オンゲキ Re:Fresh』公式HP ：https://ongeki.sega.jp/
『オンゲキ Re:Fresh』公式X（旧Twitter）：https://x.com/ongeki_official
