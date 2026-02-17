【 福岡初開催 】日本最大級* ”DXの総合展”が 九州初上陸・来場登録 開始 DX総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World @マリンメッセ福岡
DX総合EXPO：▶公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_dx_top_fukuoka)
【福岡 初開催！】来場登録を開始しました
この度、
DX分野 日本最大級*の展示会「DX 総合EXPO」(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_dx_top_fukuoka)
経営課題解決のための展示会「ビジネスイノベーションJapan 」(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_bij_top_fukuoka)
AIによるビジネス変革のための展示会「AI World」(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top_fukuoka)
を 2026.03.24(⽕)～2026.03.26(木) の3日間、マリンメッセ福岡にて開催いたします。
来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/ai-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_entry_fukuoka
初の福岡開催となる本展は、延べ来場者数18万人以上となる、
DX分野 日本最大級*の総合展示会です。
働き方改革の進展により、リモートワークやハイブリッドワークが定着する中、
企業の生産性向上への取り組みはますます重要となっています。
また、生成AIの急速な普及により業務自動化が現実的な選択肢となり、
競合他社との差別化を図る重要な要素として注目されています。
一方で、デジタル化に伴うセキュリティ対策の強化など、新たな課題も顕在化しています。
本展示会では、こうした現代ビジネスの変革期において、
企業の競争力強化を支援する最新の製品・サービスが日本最大規模*で一堂に会します。
情報収集から具体的な導入検討まで、貴社の課題解決に直結する出会いの場としてぜひご活用ください！
＼著名人リアル登壇／ 無料でご聴講可能！
DX総合EXPO：▶特別公演サイトはこちら(https://lp.bizcrew.jp/seminar/dx-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen_fukuoka)
各分野の専門家や有識者による多彩な講演をご用意しております。
ぜひご関心のあるテーマをご検討ください！
特別公演詳細はこちら :
https://lp.bizcrew.jp/seminar/dx-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen_fukuoka
【部署別ネットワーキングイベント 開催】
▶Bizcrewトークラウンジ(https://lp.bizcrew.jp/bizcrew-talklounge/fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_talk_fukuoka)
展示会開催中、同会場内にてネットワーキングイベントBizcrewトークラウンジ(https://lp.bizcrew.jp/bizcrew-talklounge/fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_talk_fukuoka)を開催いたします。
DX推進における具体的な成功事例の共有や、新たなパートナーシップの構築を通じて思わぬビジネスチャンスが生まれるかもしれません。
皆様のお越しをお待ちしております！
＼大好評！“上司・同僚・友人と” 一緒に来場キャンペーン実施中／
来場登録とご紹介で全員にもらえる▶ギフトカードキャンペーン(https://www.bizcrew.jp/referral/2026-spr-fukuoka-dxbijai?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_amazon_fukuoka)
あなたの紹介から、上司・同僚・友人が来場すると…
Amazon ギフトカード500円分を「あなた」と「紹介した方」のお二人に進呈！
本キャンペーンは展示会実行委員会（エバーリッジ株式会社）による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。展示会実行委員会【bizcrew@everidge.co.jp / 03-5715-6013】までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
来場キャンペーンはこちら :
https://www.bizcrew.jp/referral/2026-spr-fukuoka-dxbijai?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_amazon_fukuoka
---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
・DX 総合EXPO 2026 春 福岡
【構成展】
人事・労務DX EXPO 経理・財務DX EXPO
法務DX EXPO マーケティングDX EXPO
営業DX EXPO 業務改革DX EXPO
情報システムDX EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-fukuoka(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_dx_top_fukuoka)
・ビジネスイノベーション Japan 2026 春 福岡
【構成展】
経営支援 EXPO 働き方改革 week
人材育成・採用支援 EXPO ウェルビーイング EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-fukuoka(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_bij_top_fukuoka)
・AI World 2026 春 福岡
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-fukuoka(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-fukuoka?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top_fukuoka)
会 期：2026.03.24(⽕)～2026.03.26(木)
会 場：マリンメッセ福岡 B館
主 催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan／AI World 実行委員会
後 援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、
（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会
---------------------------------------------------------------------------
＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。