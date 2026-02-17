肌が喜ぶ、植物の恵み。「Fresh Skincare Collection」2026年2月19日（木）より期間限定発売

ラッシュジャパン合同会社

英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）は、野菜やフルーツを贅沢に使用した春のスキンケア「フレッシュ スキンケア コレクション」を期間限定で発売いたします。



「フレッシュ」であることの、意味。

主役は、新鮮な野菜やフルーツ。原材料のラインアップは、思わずキッチンに並んでいそうなほどです。

本コレクションでは、旬の植物が持つビタミンやミネラルに加え、エッセンシャルオイル由来の自然で心地よい香りにも着目。その恵みを、肌に効果的な状態で届けることにこだわっています。

環境に配慮され、生産者の顔が見える原材料を新鮮なうちに選び抜き、厳しい管理のもと、熟練の職人がハンドメイドで製造。作られた翌日には出荷される、できたてのフレッシュさをそのままお届けします。

使用期限が「短い」理由

このフレッシュスキンケアコレクションには、あえて短い使用期限が設定されています。

それは、植物の恵みを実感していただくため。

合成保存料に頼らず、新鮮なうちに使い切ることで、素材本来の力が引き出され、肌を健やかでみずみずしい印象へと保ちます。

この春、ラッシュがあなたを、とびきり『フレッシュ』な素肌へと導きます。

LUSH フレッシュ スキンケア コレクション （期間限定）

【商品数】全11種（フレッシュフェイスマスク 4種、洗顔料2種、ヘアケア 2種、フットマスク1種）

【発売日・発売店舗】2026年2月19日(木)～5月上旬 LUSH全国79店舗

および公式オンラインストア、公式アプリ発売にて展開。

＊全国のショップでは、本コレクションを実際にお試しいただけるほか、一人ひとりのお肌の状態に合わせた「パーソナルスキンケアカウンセリング」をご体験いただけます。

LUSH SPA 新宿店にて、「フレッシュフラワーポップアップ」を開催

本コレクションの発売を記念し、LUSH SPA 新宿店では期間限定で、MPS認証を受けたフラワーショップのポップアップを展開いたします。新鮮なスキンケアと、環境に配慮された美しい花々。心まで洗われるような、春のフレッシュな体験をLUSH SPA新宿店でお楽しみください。

ラッシュは、肌にのせるものと同じように、地球に咲く花々にも誠実でありたいと考えています。【MPS認証とは】 花き業界における環境負荷低減の証です。今回のポップアップで並ぶ花々は、以下の厳格なルールを守って育てられています：

・農薬・肥料・エネルギー・水の使用記録をすべて保存。

・環境や生態系に影響を与える危険な化学物質を使用しない。

【イベント概要】：LUSH フレッシュ スキンケア コレクション 「フレッシュフラワーポップアップ」

場所： LUSH SPA 新宿店（ 東京都新宿区新宿４丁目１－８）

期間： 2026年 2月19日（木）～5月10日（日）

内容： 本コレクションのスキンケア体験、およびMPS認証生花の販売。

商品情報

チルタイム マスク

（フレッシュフェイスマスク） 75g / \1,990税込

ベルガモットとジャスミンの穏やかな香りと、アガベシロップとグリセリンが渇いた角層のすみずみまで潤いを浸透させます。洗い流した後は、まるでぐっすりと眠った翌朝のように、ふっくらと柔らかなお肌へと導きます。

ファミリーフェイスタイム

（フレッシュフェイスマスク） 75g / \1,990税込

お肌を保護し穏やかに整えるオートミールエキスとアロエベラ、そしてみずみずしいキュウリが、乾燥してデリケートに傾いたお肌をしっとりなめらかに導きます。

モービス フレッシュフェイスマスク

（フレッシュフェイスマスク）75g / \1,990税込

角層まで深く潤すココナツヨーグルトと、ビタミンEを含む小麦胚芽オイルが、乾燥してごわついたお肌をしっとりもちもちの質感へ導きます。さらに、サンダルウッドが気分安らぐ香りを添えます。

グリーンシュート

（ヘアマスク） 125g / \2,910税込

「髪のスーパーフード」のようなヘアマスクです。 ビタミンやミネラルを含むレタスやホウレンソウのジュース、さらに髪に潤いを与えるバナナなど、自然の恵みをふんだんにミックスしました。まるでスムージーのようなテクスチャが、頭皮を健やかに保ち、髪にハリとコシを与えます。

LUSH（ラッシュ）について

新鮮な野菜や果物を使った100％ベジタリアン対応のナチュラルコスメブランド。約95％がヴィーガン対応です。イギリスで開発された処方を元に、神奈川県の自社製造拠点「キッチン」にて、一つひとつ手作りしています。原材料本来の力を活かしたスキンケアやバスアイテムを通じ、地球をより豊かにする「リジェネラティブ（再生）」な企業活動を推進しています。 「LUSH（みずみずしい）」という名前の通り、毎日の生活をより豊かで、ハッピーかつヘルシーなものにすることを目指しています。

企業の取り組みなどブランドに関する情報をまとめた公式サイト： https://weare.lush.com/jp/

公式オンラインストア：https://www.lush.com/jp/



<読者の方からのお問い合わせ先>

LUSH (ラッシュジャパン)

TEL：0120-125-204

MAIL：support@lush.co.jp

https://www.lush.com/jp/