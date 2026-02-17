【活動50周年】MLB公式アーティストの立体ポップアート、チャールズ・ファジーノ展を三重県津市で開催

ハイスピリッツアンドユウ株式会社

メジャーリーグベースボール（MLB）の公式アーティストとして知られる

米国の立体ポップアート作家、チャールズ・ファジーノ氏の展覧会が、

2026年2月25日から三重県の松菱百貨店で開催される。入場は無料。

公式サイト： https://www.highspirits-art.com/

作品名：トラベリング・ジャパン 額入サイズ：約43×83cm 価格(税込)：396,000円

■ アーティスト活動50周年を迎えた「3Dポップアート」の巨匠

チャールズ・ファジーノ氏は、ニューヨークを拠点に30年以上のキャリアを誇り、現代ポップアートの歴史を記録する「ポップ・カルチャー・ヒストリアン」として確固たる地位を築いている。



彼の作品は、複数枚の版画をパーツごとに切り分け、シリコンを用いて手作業で積み重ねる独自の「3Dレイヤリング技法」により制作され、仕上げにはラメやスワロフスキー・クリスタルが施され、平面作品では味わえない奥行きと輝きを放っている。

--------------------------------------------------------------------------------

チャールズ・ファジーノ公式サイト

https://www.fazzino.jp

今後の展覧会の詳細については、ブログのウェブサイトをご覧ください。

https://highspirits-art-blog.com/

--------------------------------------------------------------------------------

ファジーノ氏は近年、日本文化をテーマにした作品制作にも力を入れており、

「トラベリング・ジャパン」シリーズは国内外で注目を集めている。

百貨店内で気軽に鑑賞できる展示として、

美術に親しみのない層や家族連れにも開かれた内容となっている。

■注目の展示作品紹介

「ドジャース・ワールドチャンピオン」

イメージサイズ：約45x30cm

フレームサイズ：約74x57cm

制作年：2024年

「スマイル・デンティスト」

イメージサイズ：約53cm x 33cm

フレームサイズ：約80cm x 58cm

制作年： 2025年

--------------------------------------------------------------------------------

【展示会概要】

・ 会期： 2026年2月25日（水）～3月2日（月）

・ 会場： 松菱百貨店

・ 時間： 10:00～18:30（※最終日の閉場時間は会場にご確認ください）

・ 入場料： 無料

--------------------------------------------------------------------------------

【写真・映像素材について】

展示作品画像（高解像度）提供可

会場・作品の撮影対応可（要相談）

--------------------------------------------------------------------------------

【会社概要】

社名：ハイスピリッツアンドユウ株式会社

本社所在地：大阪府大阪市西区立売堀6-6-17

代表取締役社長：清水幹雄

設立：2005年

HP：https://www.highspirits-art.com/

--------------------------------------------------------------------------------