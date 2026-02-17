【活動50周年】MLB公式アーティストの立体ポップアート、チャールズ・ファジーノ展を三重県津市で開催
メジャーリーグベースボール（MLB）の公式アーティストとして知られる
米国の立体ポップアート作家、チャールズ・ファジーノ氏の展覧会が、
2026年2月25日から三重県の松菱百貨店で開催される。入場は無料。
公式サイト： https://www.highspirits-art.com/
作品名：トラベリング・ジャパン 額入サイズ：約43×83cm 価格(税込)：396,000円
■ アーティスト活動50周年を迎えた「3Dポップアート」の巨匠
チャールズ・ファジーノ氏は、ニューヨークを拠点に30年以上のキャリアを誇り、現代ポップアートの歴史を記録する「ポップ・カルチャー・ヒストリアン」として確固たる地位を築いている。
彼の作品は、複数枚の版画をパーツごとに切り分け、シリコンを用いて手作業で積み重ねる独自の「3Dレイヤリング技法」により制作され、仕上げにはラメやスワロフスキー・クリスタルが施され、平面作品では味わえない奥行きと輝きを放っている。
--------------------------------------------------------------------------------
チャールズ・ファジーノ公式サイト
https://www.fazzino.jp
今後の展覧会の詳細については、ブログのウェブサイトをご覧ください。
https://highspirits-art-blog.com/
--------------------------------------------------------------------------------
ファジーノ氏は近年、日本文化をテーマにした作品制作にも力を入れており、
「トラベリング・ジャパン」シリーズは国内外で注目を集めている。
百貨店内で気軽に鑑賞できる展示として、
美術に親しみのない層や家族連れにも開かれた内容となっている。
■注目の展示作品紹介「ドジャース・ワールドチャンピオン」
イメージサイズ：約45x30cm
フレームサイズ：約74x57cm
制作年：2024年
「スマイル・デンティスト」
イメージサイズ：約53cm x 33cm
フレームサイズ：約80cm x 58cm
制作年： 2025年
--------------------------------------------------------------------------------
【展示会概要】
・ 会期： 2026年2月25日（水）～3月2日（月）
・ 会場： 松菱百貨店
・ 時間： 10:00～18:30（※最終日の閉場時間は会場にご確認ください）
・ 入場料： 無料
--------------------------------------------------------------------------------
【写真・映像素材について】
展示作品画像（高解像度）提供可
会場・作品の撮影対応可（要相談）
--------------------------------------------------------------------------------
【会社概要】
社名：ハイスピリッツアンドユウ株式会社
本社所在地：大阪府大阪市西区立売堀6-6-17
代表取締役社長：清水幹雄
設立：2005年
HP：https://www.highspirits-art.com/
--------------------------------------------------------------------------------