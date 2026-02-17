株式会社松竹マルチプレックスシアターズ

株式会社松竹マルチプレックスシアターズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：樫村暢彦）が鳥取県にて運営しております映画館・MOVIX日吉津（イオンモール日吉津 西館2階）は、2026年1月6日（火）に発生した地震の影響により一部シアターでのみ営業しておりましたが、2月20日（金）より全シアターでの営業を再開いたします。

★話題作続々！今後の上映ラインナップ

2月20日（金）公開

"教場 Requiem"

"ヤマトよ永遠に REBEL3199 第五章 白熱の銀河大戦"

2月27日（金）公開

"映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城"

"劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編"

"レンタル・ファミリー"

"嵐が丘"

"木挽町のあだ討ち"

★3/１（日）よりライブビューイング上映も順次再開！

3月1日（日）

ライブビューイング ミュージカル『刀剣乱舞』 ～静かなる夜半の寝ざめ～



3月7日（土）

羽生結弦 notte stellata 2026 ライブ・ビューイング



3月8日（日）

舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語～再演～ ライブビューイング

★オトクに映画を楽しむならSMT Members！新規会員募集中！

「SMT Members（SMT メンバーズ）」はMOVIX日吉津をはじめ松竹マルチプレックスシアターズが運営する全国の映画館で入会金・年会費無料で利用できる、オトクな会員サービスです。「6回見たら1回無料」、有料鑑賞1回で次回使える割引クーポンがもらえる「リピーター割引」、「誕生日クーポン」など映画をオトクに楽しむための特典がいっぱい！スマホから簡単にご入会できます。

※詳細はこちらから

★SMTシネマチケット、福利厚生券、劇場招待券について

2026年1月31日（土）有効期限のチケットは、休館および一部シアターのみでの営業期間を考慮し2026年3月31日（火）まで利用期限を延長いたします。

ご利用の場合は有人レジにて対応いたしますので、窓口までチケットをお持ちください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております！

【施設概要】

施設名：MOVIX日吉津

所在地：鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1 イオンモール日吉津 西館2階

https://www.smt-cinema.com/site/hiezu/index.html