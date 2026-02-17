APT、株式会社手原産業倉庫の物流システム刷新事例を公開

株式会社APT

物流システムエンジニアリングを展開する株式会社APT（本社：千葉県千葉市、代表取締役：井上 良太、以下APT）は、滋賀県を拠点に総合物流サービスを展開する手原産業倉庫株式会社（本社：滋賀県野洲市、以下「手原産業倉庫」）における、倉庫管理システム（WMS）の全面リプレイスおよび物流DX推進の事例記事を公開したことをお知らせいたします。

株式会社手原産業倉庫の皆様と、株式会社APTのメンバー

事例記事の詳細はこちら :https://n-apt.com/case/teharasangyosoko/

事例公開の背景：サポート停止の危機から「攻めの物流DX」へ

手原産業倉庫様では、2001年のセンター竣工時から外資系ベンダーのWMSを採用していましたが、ベンダーの日本撤退によりサポートが縮小。システムの老朽化と保守困難な状況が、業務効率化の大きなボトルネックとなっていました。 APTは、設備制御（WCS）の更新支援から始まった信頼関係を背景に、WMSの全面リプレイスを完遂。単なるシステム置き換えに留まらず、現場の運用に即した「物流DX」の具体策を共に構築いたしました。

本事例のポイント

- 老朽化WMSからの完全脱却（Re:DX）ブラックボックス化していた旧システムを、柔軟かつ堅牢なAPT製WMSへ刷新。システム障害に怯える運用の解消とともに、現場の声を即座に反映できる基盤を構築しました。- 現場改善による劇的な効率向上自動倉庫のピッキングレーン移設や、進捗モニターの設置、音声ガイダンスの導入を実施。これにより、1回あたりのピック可能点数が数倍に増加するなど、目に見える成果を実現しました。- 「物流2030年問題」を見据えた持続可能な物流深刻化する人手不足に対し、機械化・無人化を推進。生活インフラである物流を守るため、現場の負担を軽減し、誰でも高いクオリティで作業できる環境を整えました。

手原産業倉庫株式会社 常務取締役 坂本 俊一氏のコメント（記事より抜粋）

「以前は現場の業務とシステムの間に常にギャップがあり、それを人の工夫で埋め続けてきました。APTさんの最大の強みは、こちらの要望に対して柔軟かつ迅速に対応してくれること。今後はこれらの効果を定量的に可視化し、さらなる改善を進めていく考えです。」

事例記事の詳細はこちら :https://n-apt.com/case/teharasangyosoko/

【株式会社APTについて】

株式会社APTは、物流倉庫の自動化・効率化を支援する物流システムエンジニアリング企業です。自動倉庫の新設のみならず、既存設備のポテンシャルを最大限に引き出す「自動倉庫の更新（リニューアル）」や、高度な技術力を要するWMS・WCSの構築に強みを持ち、持続可能な物流インフラの実現に貢献します。

会社名：株式会社 APT

代表者：代表取締役 井上 良太

URL：https://n-apt.com/

所在地：〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 3 幕張テクノガーデン B 棟 22 階

事業内容：物流自動化システムのコンサルティング・設計・施工・保守

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 APT

担当：マーケティングPRチーム

tel : 043-350-0581 / email : pr@n-apt.co.jp