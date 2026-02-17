5.4秒に1袋※¹売れている大人気「カロリミットシリーズ」 累計販売実績1億袋※²突破を記念したキャンペーンを実施

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、2000年5月から発売している「カロリミットシリーズ」が、累計販売実績1億袋※2を突破したことをお知らせいたします。これを記念し、Xにて抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを開催いたします。

※1 「カロリミット」「大人のカロリミット」「プレミアムカロリミット」2012年6月～2025年2月の販売実績より換算

※2 「カロリミット」「大人のカロリミット」「プレミアムカロリミット」累計販売実績2000年5月～2026年1月より換算

本シリーズは、おいしく食べることを通じて、自分の心と身体を好きでいられる毎日をお手伝いするブランドです。2000年の発売以来、多くのお客様にご愛用いただき、抑制系／燃焼系ダイエット市場内サプリメント企業ランキングで9年連続売上No.1※3を獲得するなど、おいしく食べる幸せに寄り添い続けてきました。

これまでリニューアルやラインアップの拡充を重ね、定番の「カロリミット」に加え、「大人のカロリミット」や「プレミアムカロリミット」など、幅広いニーズに合わせた製品展開を行っています。食事を楽しみながら健康を意識したいというお客様のニーズに合致し、毎日の習慣として継続しやすい点が支持されることで、着実に販売数を伸ばしてきました。

そしてこのたび、シリーズ累計1億袋の販売実績を達成いたしました。

※3 2016年～2024年売上金額（カロリミット・大人のカロリミット・プレミアムカロリミット・その他合計）プレミアムカロリミットは2024年から発売

出典：「H・Bフーズマーケティング便覧2018～2026 機能志向食品編」<抑制系／燃焼系ダイエット市場内サプリメント企業ランキング（株）富士経済>

【カロリミットシリーズ 1億袋突破キャンペーン】

カロリミットシリーズ1億袋突破の感謝を込めて、Xにて抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを開催いたします。

たくさんのおいしい笑顔に感謝を込めて、抽選で5万円相当のグルメカタログ（10名様）や限定カロリミットグッズ（100名様）をプレゼントいたします。

【製品概要】

- 期間 ： 2026年3月2日（月）～3月31日（火）23:59まで- 参加条件 ： カロリミット公式X（＠calolimit）をフォローのうえ、該当の投稿をリポスト- 詳細 ： https://www.fancl.co.jp/pub/camp/calo1/index.html製品名 ： カロリミット 【機能性表示食品】- 製品特長 ： おいしく手軽に食事を楽しみたい方をサポート。糖や脂肪の吸収を抑え、食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑制する機能性表示食品です。特許取得の食事サポート成分「桑の葉イミノシュガー」「キトサン」「茶花サポニン」を配合しました。- 内容量 ： 30回分（90粒）- 価格（税込） ： 1,563円＜本体価格：1,448円＞- 目安量 ： 1回3粒（1日1～3回）- アレルゲン（28品目中） ： かに- 【機能性関与成分／1回3粒当たり】桑の葉イミノシュガー：1.75mg、キトサン：100mg、茶花サポニン：0.85mg- 届出表示：本品には桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニンが含まれます。本品は、食事の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。本品は糖、脂肪が多い食事をとりがちな方に適しています。製品名 ： 大人のカロリミット 【機能性表示食品】- 製品特長 ： 食事の糖や脂肪の吸収を抑えて食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑えるカロリミットの従来機能に加え、脂肪の代謝を助けて消費しやすくし、BMIが高めの方の腹部脂肪を減らす機能が報告されている「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」を配合。年齢のせいと諦めがちな代謝低下に悩む大人をサポートします。- 内容量 ： 30回分（90粒）- 価格（税込） ： 2,800円＜本体価格：2,593円＞- 目安量 ： 1回3粒（1日1～3回）- アレルゲン（28品目中） ： かに- 【機能性関与成分／1回3粒当たり】桑の葉イミノシュガー：1.75mg、キトサン：100mg、茶花サポニン：0.85mg、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン：12mg- 届出表示：本品には桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン・ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。本品は、食事の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。またブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂肪の代謝を助け消費しやすくする機能、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能が報告されています。製品名 ： プレミアムカロリミット 【機能性表示食品】- 製品特長 ： 糖・脂肪の吸収を抑える従来機能に加え、高めのBMIを低下させる「ローズヒップ由来ティリロサイド」と、お通じを改善する「植物性乳酸菌K-1(L. casei 327）」を配合。独自の製剤・コーティング技術で1日4粒を実現し、においも気にならず続けやすい設計です。“食事ケア＋腹部の脂肪ケア＋お通じケア”までトータルに本気で変わりたい方に向けた、カロリミットシリーズ最強の商品です。- 内容量 ： 30日分（120粒）- 価格（税込） ： 5,490円＜本体価格：5,084円＞- 目安量 ： 1回4粒（1日1回）- アレルゲン（28品目中） ： かに- 【機能性関与成分／1日4粒当たり】桑の葉イミノシュガー：1.75mg、キトサン：100mg、茶花サポニン：0.85mg、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン：12mg、ローズヒップ由来ティリロサイド：0.1mg、植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）：500億個- 届出表示：本品には桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン・ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン・ローズヒップ由来ティリロサイド・植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)が含まれます。桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニンは、食事の糖の吸収を抑える機能、食後の血糖値の上昇を抑える機能が報告されています。茶花サポニンは、食事の脂肪の吸収を抑える機能、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能が報告されています。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂肪の代謝を助け消費しやすくする機能、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能が報告されています。ローズヒップ由来ティリロサイドは、BMIが高めの方の腹部の脂肪・体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能が報告されています。植物性乳酸菌 K-1(L. casei 327)には、お通じを改善する機能が報告されています。