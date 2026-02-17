たばこ製品の小売定価改定の認可について
フィリップ モリス ジャパン合同会社
フィリップ モリス ジャパン合同会社（本社：東京都千代田区）は、フィリップ モリス インターナショナルの取り扱う加熱式たばこ及び紙巻たばこ製品66銘柄の小売定価改定を実施することにつき、弊社製品の輸入・販売を行う双日株式会社（本社：東京都千代田区）を通じて、財務省より認可を受けましたので、お知らせいたします。
小売価格の改定は、本年4月1日（水）付で実施されます。
小売定価改定一覧（予定）: 66銘柄
加熱式たばこ（全50銘柄）
1.テリア ファミリー (27銘柄)
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43993/table/168_1_3324e53dba894201ad0c81b2aa84a51f.jpg?v=202602170751 ]
2.センティア ファミリー (19銘柄)
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43993/table/168_2_901d8b324017be03994b1ba8154f4092.jpg?v=202602170751 ]
3.MIIX(TM)（ミックス(TM)） ファミリー (4銘柄)
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/43993/table/168_3_6758d5ad172dc32b8a4edb702f232677.jpg?v=202602170751 ]
紙巻たばこ（全16銘柄）
4.マールボロ・ブランド ファミリー (16銘柄)
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/43993/table/168_4_7c3172da6a817e4d66c6a53fcf7567c7.jpg?v=202602170751 ]