【愛媛県初進出・新居浜市】廃校活用の多目的施設「ワクリエ新居浜」に、ドローン国家資格スクールが2月新規開校

むげんのそら株式会社

全国各地の廃校等を活用し、ドローン操縦の国家資格スクールを展開するむげんのそら株式会社（本社：福井県鯖江市、代表取締役社長：久森章裕）は 、2026年2月、愛媛県新居浜市の「ワクリエ新居浜」内に「ドローンキャンパス 愛媛の空(https://drone-campus.jp/ehime/)」を開校いたします。地域の交流拠点から、空の産業を担うプロフェッショナルを輩出します。

【開校日および第1回講習 詳細】

開校月となる2月より、さっそく第1回講習をスタートいたします。

日時：2026年2月某日 9:30～20:10

会場：ワクリエ新居浜 体育館（愛媛県新居浜市新田町一丁目8番56号）

対象：愛媛県在住者ほか

内容：二等無人航空機操縦士 基本コース

＜当日のタイムスケジュール（1日目）＞

09:30 オリエンテーション

09:50 基本 実技講習（昼食時間込み）

15:40 学科講習（夕食時間込み）

20:10 終了

■ 高速道路からのアクセス抜群。地域活性化施設「ワクリエ新居浜」を拠点に

実際の講習の様子

「ドローンキャンパス 愛媛の空」が会場とするのは、旧小学校をリノベーションした複合施設「ワクリエ新居浜」の体育館です。本スクールは、西条市内から車で約20分という近距離に加え、高速道路の利用により、松山市内や今治市内からも「いよ西条IC」経由で約15分、四国中央市内からも「新居浜IC」経由で約20分と、東予・中予エリアからのアクセスが非常に優れているのが特徴です。

効率的な「1泊2日」の合宿スタイルを通じ 、インフラ点検や災害現場などで求められる、確かな技能を持ったパイロットを育成し、地域の安全と発展に寄与してまいります 。

(※宿泊については近隣の宿泊施設をご案内しております。)

■オープニングスタッフ（ドローン講師）を同時募集

新規開校に伴い、共に地域の空を拓くインストラクターを募集します。 「JUIDA殿堂入り」の確かな指導ノウハウを習得できる研修制度により、講師未経験の方でも安心してスタート可能です。ドローンを通じて地域貢献したい方、成長企業の最前線で新たなキャリアに挑戦したい方のご応募をお待ちしております。

▼詳細・応募はこちら（採用リリース）

【全国拡大に伴う新たな教育体制】ドローンキャンパス 地域人材を活用した講師育成プログラムを開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000141585.html)

■スクールの特徴：圧倒的な合格率と手厚い指導

ドローンキャンパスの最大の魅力は、とにかく手厚く丁寧なレッスンと合格対策を行うことです。 これまで多数の合格者を輩出し、何度も表彰されてきた各スクールには、受講生の経験や世代にあわせた個別指導ノウハウがあります。初心者やシニアの方も安心して学んでいただけるように、合格につながる実技や口述審査の攻略ポイントをおさえ、修了審査の合格率はグループ全体で85.5％（2025年5月時点）という非常に高い実績を維持し続けています。

グループを運営する「むげんのそら株式会社(旧社名：北陸の空株式会社)」は国内最大のドローン団体「JUIDA」のスクールアワードにおいて2021年度から3年連続で全国最高賞を受賞し、初の殿堂入りを果たした実績のあるスクールです。

※福井本校 アワードプラチナ賞受賞

『JUIDA SCHOOL AWARDS 2023』表彰校決定(https://uas-japan.org/information/information-30088/)

■スクール概要

スクール名：ドローンキャンパス 愛媛の空(https://drone-campus.jp/ehime/)

開校日：2026年2月予定

所在地：愛媛県新居浜市新田町一丁目8番56号（ワクリエ新居浜 体育館）

アクセス：西条市内から車で約20分 / 今治・松山市内より「いよ西条IC」経由、IC下車後約15分

四国中央市内より「新居浜IC」経由、IC下車後約20分

【ドローンキャンパス愛媛の空】のアクセスマップ

むげんのそら株式会社について

【会社概要】

会社名：むげんのそら株式会社

所在地：福井県鯖江市日の出町二丁目1番

代表取締役：久森章裕

ドローンキャンパスHP(https://drone-campus.jp/)

【お問い合わせ】

担当：本田 雄大

電話(代表)：0778-78-9835

メール：info@mugennosora.com

【沿革】

2016年12月26日

法人設立。一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）の認定団体となる。

2017年4月

南越前町の公共施設を活用し、無人航空機（ドローン）のライセンス発行スクール「ドローンキャンパス【福井の空】」を開校。

2018年

国土交通省航空局ホームページ掲載の無人航空機の操縦者に対する講習等実施団体に認定される。

2021年6月

ドローンの知識や技能の指導者等を通じ、安全運航のできる人材育成や業界の安全な発展に貢献したスクールとして、JUIDA SCHOOL AWARDS 2021 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2022年3月

「ドローンキャンパス【福岡の空】」を福岡県田川市に開校。

2023年

「ドローンキャンプ九州の空」JUIDA SCHOOL AWARDS 2023 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2023年12月

「ドローンキャンパス【伊豆の空】」を静岡県伊東市に開校。

2024年4月

「ドローンキャンパス【兵庫の空】」を兵庫県丹波市に開校。

2024年8月

「ドローンキャンパス【熊本の空】」を熊本県南阿蘇村に開校。

2024年9月

「ドローンキャンパス【広島の空】」を広島県江田島市に開校。

2025年7月

「ドローンキャンパス【富山の空】」を富山県魚津市に開校。

「ドローンキャンパス【新潟の空】」を新潟県弥彦村に開校。

2025年11月

「ドローンキャンパス【山形の空】」を山形県山形市に開校。

2025年12月

「北陸の空株式会社」から「むげんのそら株式会社」に社名変更。

「ドローンキャンパス【山口の空】」を山口県美祢市に開校。

「ドローンキャンパス【鹿児島の空】」を鹿児島県薩摩川内市に開校。

「ドローンキャンパス【長崎の空】」を長崎県東彼杵町に開校。

「ドローンキャンパス【長野の空】」を長野県飯綱町に開校。

「ドローンキャンパス【大分の空】」を大分県臼杵市に開校。