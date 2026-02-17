【(株)ジェイアールサービスネット広島】「カモノハシのイコちゃん」×「カープ坊や」コラボ商品を2026 年3 月6 日に発売！
ＪＲ西日本が発行する交通系ＩＣカード「ICOCA」のマスコットキャラクター「カモノハシのイコちゃん」と広島東洋カープのマスコットキャラクター「カープ坊や」の初のコラボレーション商品を、2026 年３月6 日（金）より８品発売します！
「カモノハシのイコちゃん」と「カープ坊や」が共演する特別なデザインは、鉄道ファン・カープファンだけでなく、多くのお客様に喜んでいただける限定商品です。
「いまだけ・ここだけ」の、スペシャルな夢のグッズをお見逃しなく。
１．商品詳細・価格
（１）「カモノハシのイコちゃん×カープ坊や」冷感タオル
本体サイズ：1200×400 mm
１.販売価格
2,200 円（税抜）
２.商品説明
水に濡らして絞るだけ夏の球場観戦に嬉しい冷感タオルです。フードをかぶれば、カモノハシのイコちゃんが応援仲間に！
（２）「カモノハシのイコちゃん×カープ坊や」フェイスタオル
本体サイズ：800×340 mm
１.販売価格
1,500 円（税抜）
２.商品説明
汗をしっかり吸って、使いやすいフェイスタオルです。
首にかけても、掲げても、写真をとっても可愛い１枚です。
（３）「カモノハシのイコちゃん×カープ坊や」T シャツ
デザイン拡大
ブラック（表）
ブラック（裏）
ピンク（表）
ピンク（裏）
１.販売価格
3,500 円（税抜）
２.商品説明
ブラックとピンクの2 色展開のT シャツです。
さらっと軽いポリエステル素材で、汗をかいても快適！
３.サイズ
ブラック ( L またはXL )
ピンク ( M またはL )
（４）「カモノハシのイコちゃん×カープ坊や」アクリルスタンド
本体サイズ：800×340 mm
１.販売価格
1,200 円（税抜）
２.商品説明
カープ坊やとカモノハシのイコちゃんのアクリルスタンドです。
写真を撮ったり、デスクに飾ったり、様々な楽しみ方ができます。
（５）「カモノハシのイコちゃん×カープ坊や」トートバッグ
本体サイズ：360×370×110 mm
１.販売価格
2,000 円（税抜）
２.商品説明
タオルやドリンク、応援グッズも収納でき、球場観戦はもちろん、普段のお買い物にも活躍します！
（６）「カモノハシのイコちゃん×カープ坊や」ステッカー（ 5 枚入り ）
本体サイズ：48×48 mm
１.販売価格
500 円（税抜）
２.商品説明
ホログラム仕様のステッカー5 種セットです。スマホやノート、クリアケースなど普段使いの小物にも取り入れやすいサイズ感です！
（７）「カモノハシのイコちゃん×カープ坊や」シャワーサンダル
１.販売価格
3,500 円（税抜）
２.商品説明
軽くて履きやすく、球場までの行き帰りや、ちょっとした移動にも活躍する一足です！
３.サイズフリーサイズ
約 26-27cm
（８）「カモノハシのイコちゃん×カープ坊や」ナップサック
本体サイズ：340×380 mm
デザイン拡大図
１.販売価格
3,500 円（税抜）
２.商品説明
応援グッズを入れて、さっと背負えるナップサックです。カープの「赤」を基調としたヒモに普段使いできるシンプルなデザインです。
２．発売日
2026 年3 月6 日（金）
３．販売箇所
【広島駅】
おみやげ街道エキエ広島
おみやげ街道広島新幹線改札内中央
アントレマルシェ広島
セブン-イレブン ハートイン エキエ広島新幹線口
セブン-イレブン ハートイン 広島駅中央口
４．その他
・発売日や商品の仕様、販売箇所については予告なく変更する場合がございます。
・販売箇所によっては発売開始日に商品がご用意出来ていない場合もあります。また、販売箇所によっては全ての商品を取り扱わない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
・それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。
・商品の詳細等については、下記のSNS先でもご覧いただけます。
