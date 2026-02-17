異例の「発売前」に頂点へ。JAPAN BREWERS CUP優勝のクラフトビール『Mrs. Scarlet』がついにその姿を現す。

株式会社 ステイハングリー

神奈川県横須賀市のクラフトビール醸造所 GRANDLINE BREWING（代表取締役：大西隼人、以下GLB）は、2026年2月に開催された国内屈指のビール審査会「JAPAN BREWERS CUP 2026」フルーツビール部門にて、金賞を獲得した新作サワーエール『Mrs. Scarlet（ミセス・スカーレット）』が登場。

GLBでは創業以来、王道を貫く『Mr.Gentleman』、陽気な『Mr.Sunshine』、そして不屈の苦味を誇る『Mr.Patriot』といった、強い信念を持つ「男性像」をビールに投影したMr.シリーズを展開してきました。今回、その歴史に初めての女性名を冠した新章として『Mrs.Scarlet』が加わります。シリーズが築き上げた「力強さ」の系譜に、洗練された「美しさ」と「鮮烈な刺激」が融合し、発売前にして部門1位という評価を得たGLBの新たな挑戦がいよいよ幕を開けます。

Mrs. Scarlet 商品概要

ビビッドに染まるスカーレットレッド。グラスを近づけた瞬間、マンゴーとパッションフルーツの濃密なアロマが一気に解き放たれる。魅惑の香りとは裏腹に、口当たりは驚くほどシャープ。キレのある酸味が輪郭を描き、後味はドライでクリーン。鮮烈な色、挑発的な香り、研ぎ澄まされた味わい。五感すべてを刺激する、Mr.シリーズの新章となるサワーエール。

商品名 ：Mrs. Scarlet（ミセス・スカーレット）

ビアスタイル ：Fruited Sour Ale

ALC. ：5.0%

販売場所 ：GRANDLINE BREWING タップルーム[曜] （横須賀）

公式オンラインショップ「KANPAI SHOP」 (https://kanpaishop.jp/)

関東・関西のビアバーをはじめとする各料飲店・酒販店

Mrs. Scarlet 商品開発

GLBはこれまで、アメリカンIPAの王道を貫くMr.シリーズを展開してきました。しっかりとした苦味、力強いホップアロマ、骨太な飲みごたえ。『Mr. Gentleman』『Mr. Sunshine』『Mr. Patriot』はいずれも、クラシックなアメリカンスタイルへの敬意を込めたラインです。そこに加わるのが『Mrs. Scarlet』。クラフトビールの楽しみ方は、年々広がっています。苦味を極める楽しさもあれば、香りやバランスをじっくり味わう楽しさもある。Mrs.シリーズは、そんな多様な好みに応える新しい提案です。『Mrs.Scarlet』は現時点では限定醸造ですが、お客様の反響を見ながら定番化も検討しています。2026年～2027年には、第2弾・第3弾の展開も予定。それぞれ異なる個性を持つIPAを通じて、GLBの表現の幅をさらに広げていきます。

JAPAN BREWERS CUP 2026 フルーツビール部門 Fruit Beer Category 金賞受賞

JAPAN BREWERS CUP（ジャパンブルワーズカップ）は、実際にブルワーが審査員を務める、日本でも極めて硬派な審査会です。造り手の視点から厳しく評価されるこの大会での優勝は、技術力の高さと品質の証明とされています。

クラシックスタイルへの敬意から生まれたMr.シリーズ。GLBが描くIPAの系譜

GLBの歴史を語る上で欠かせないのが、特定のキャラクターや信念をビールで体現する「Mr.シリーズ」です。これまでGLBは、時代の波に流されない王道の『Mr. Gentleman（アメリカンIPA）』を軸に、太陽のような爽快さを届ける『Mr. Sunshine（ウィートエール）』、そして苦味の限界に挑み続ける不屈の男『Mr. Patriot（ダブルIPA）』と、力強くも個性豊かな「男性像」をビールに落とし込んできました。