株式会社En place、富山県と連携し、台湾人観光客誘致に特化した「寿司×デジタル統合型プロジェクト」を始動

株式会社Enplace

店舗集客及び、インバウンドマーケティング支援を行う 株式会社En place は、富山県 が推進する「寿司といえば、富山」のブランディングプロジェクトにおいて実施する台湾人観光客を主なターゲットとしたデジタル統合型インバウンド誘致プロジェクトの支援を行っております。

本プロジェクトでは、SNSでの情報発信にとどまらず、

Googleマップ（MEO）・広告・インフルエンサー施策を連動させることで、実際の来県・来店につなげることを目的としています。

■プロジェクト発足の背景

富山県では、訪日外国人観光客の中でも特に割合の高い台湾市場に向け、

中国語繁体字によるSNS発信を強化し、「寿司」を切り口とした食体験の魅力発信を進めています。

一方で、インバウンド集客においては、

・SNSで「知る」

・Googleマップで「探す」

・実際に「来店する」

という一連の行動が分断されやすく、

情報発信が成果（来店）までつながらないという課題も多く見られます。

そこで本プロジェクトでは、

En placeがこれまで培ってきたMEO・SNS・広告・インフルエンサー施策の運用実績を活かし、SNSを活用した「寿司」を切り口とする訪日外国人観光客誘客促進業務を受託することとなりました。

■ プロジェクト概要

・プロジェクト

“寿司”を切り口とした台湾インバウンド誘致プロジェクト

・目的

・台湾人観光客の来県促進

・県内寿司店を中心とした地域産業の活性化

・デジタル施策を横断した、再現性ある誘客モデルの構築

■ 実施内容

本プロジェクトでは、以下の施策を単発ではなく、すべて連動させて運用します。

1．SNSアカウントの開設・運用Instagramを中核に、以下のSNSを開設・運用し、

中国語繁体字で富山の寿司・食体験の魅力を発信します。

・Instagram

・Facebook

・TikTok

・YouTube（ショート動画）

・RED（小紅書）

■主な発信内容

・県内寿司店の紹介動画

・「富山の寿司が美味しい理由」

・旬の寿司ネタ・食文化

・はじめての富山 2泊3日モデルコース

2．対象15店舗のMEO対策（Googleマップ最適化）

En placeが300店舗以上の店舗支援で培ってきたノウハウを活かし、

対象寿司店15店舗に対してMEO対策を実施します。

・店舗情報の最適化

・Googleマップでの上位表示

・中国語繁体字での情報整備

Googleマップの情報整備と導線改善により、実際の来店行動につなげます。

3．Meta広告運用（台湾向け）

台湾市場に向けて、Meta広告（Instagram／Facebook）を活用し、

・富山の寿司体験

・店舗情報

・モデルコース

などを配信。

認知拡大から実来訪までをデータに基づき支援します。

4．インフルエンサーマーケティング

台湾のインフルエンサーを起用し、

実体験をもとにしたリアルな発信を行うことで、

・SNS上での信頼性向上

・検索・来店行動への波及

を狙います。

■ 株式会社En placeの実績

En placeは、これまでに

・全国300店舗以上のMEO対策支援

・飲食・観光領域を中心としたSNS／広告運用

・地域特化インフルエンサーを活用した集客支援

などを行ってきました。

特に、

「検索順位の向上」だけでなく「実際の来店につなげる導線設計」を強みとしており、

本プロジェクトでもその知見を最大限に活用します。

■ 本プロジェクトの特長

・行政施策を“実行フェーズ”で支える民間主導モデル

・SNS・MEO・広告・インフルエンサーを一体運用

・台湾市場に特化した言語・文化対応

・他地域・他業態への横展開が可能な設計

■ 今後の展開

今後は、

・寿司を切り口に、富山県経済の持続的な成長を創出

・成果検証をもとにした施策改善

・他自治体・観光エリアへの展開

を視野に、持続可能なインバウンド誘客モデルの確立を目指します。

■ 取材・連携・お問い合わせ

・自治体・観光団体からのご相談

・店舗参画に関するお問い合わせ

・メディア取材

を広く受け付けています。

■ 株式会社En placeについて

地域の魅力をデジタルの力で可視化し、観光・集客・来店へとつなげることで、地域経済の循環を生み出すマーケティング支援を行っていきます。

会社名：株式会社En place

HP：https://enplace.co.jp/



事業内容：

・MEO対策

・インバウンドマーケティング支援

・SNS運用／広告運用／LLMO(AI対策)

・インフルエンサーマーケティング

・フランチャイズ本部構築支援

お問い合わせ先：

担当：木村・奥村

お電話：03-4446-2985

メールアドレス：enplace.contact@gmail.com