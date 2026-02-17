「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」、医療機関のオンライン診療予約機能を提供開始

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営する全国の調剤薬局予約・お薬手帳アプリ「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」は、医療機関のオンライン診療を予約できる機能の本格提供を開始しました。

オンライン診療 予約ページ： https://pharmacy.healthcare.rakuten.co.jp/onlineclinic/index.html

※「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」アプリ内からも利用することができます。

本機能の提供により、ユーザーは医師によるオンライン診療をアプリから予約し、自宅など都合の良い場所で受けられるようになりました。オンライン診療の受診後は、「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」が提供する処方薬の自宅配送やオンライン服薬指導と組み合わせることで、薬局へ行かずに処方薬を受け取ることが可能です。これにより、花粉症・生活習慣病などの医療機関による診断から処方薬の受け取りまでの一連の手続きをオンライン上で完結できるようになり、移動時間や待ち時間、交通費などの削減効果も期待できます。

ユーザーは、「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」の予約ページから症状別に受診可能な医療機関と受診を希望する日時を選択して、医療機関のオンライン診療を予約することができます。症状は、内科・生活習慣病、花粉症・アレルギー、気分障害・睡眠障害、皮膚疾患・アトピー性皮膚炎、腰痛・坐骨神経痛など、オンライン診療に対応する基本的な症状を網羅しています。オンライン診療の受診後に、処方薬の自宅配送サービスを利用すると、指定した日時にオンライン服薬指導を受け、必要な処方薬を自宅で受け取ることができます。また、受診した医療機関より処方せんを郵送で受け取り、自宅近くの薬局で処方薬を受け取ることも可能です。処方薬の情報を「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」アプリ上のお薬手帳機能に登録することで、「楽天ポイント」を獲得することもできます。

本機能は、株式会社DONUTSが提供するクラウド型電子カルテ「CLIUS」（クリアス）のオンライン診療機能、および株式会社Wrustyが提供するオンライン診療システム「march」と、「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」を連携し、提供します。

「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」は今後も、健康管理アプリ「楽天ヘルスケア」をはじめとする楽天の幅広いサービス基盤を活用し、ユーザーの利便性向上を図るとともに、全国の医療機関のデジタルトランスフォーメーション推進を支援し、地域社会へのさらなる貢献を目指してまいります。

■株式会社DONUTSについて

所在地： 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者： 西村 啓成

事業内容： クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

URL： https://www.donuts.ne.jp/

■株式会社Wrustyについて

所在地： 東京都渋谷区渋谷3-6-15 SOLIX SHIBUYA 6階

代表者： 上田 遼

事業内容： オンライン診療プラットフォーム事業

URL： https://wrusty.co/

「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」詳細

URL： https://pharmacy.healthcare.rakuten.co.jp

「楽天ヘルスケア」詳細

URL： https://healthcare.rakuten.co.jp/

