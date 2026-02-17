ビーフン・フォーの輸入量※1が2年連続で過去最高※2を更新！大台の10,000トンをさらに超える

ケンミン食品株式会社

通関統計によると、2025年1月～12月のビーフンに代表されるコメを主原料にしためんの輸入量は11,811tで、2024年の11,251tと比較して105%となり、2年連続で過去最高を更新しました。内訳をみると、1位のタイが6,297t（前年6,312t/対前年比99.8%）、2位のベトナムが4,929t（同4,464t/同110%）となりました。

業界シェア1位※3のケンミン食品(兵庫県神戸市・代表取締役社長：高村祐輝)の輸入量は、5,155t（同

5,120t/同101%）となり、2年連続で過去最高※2の輸入量となりました。

※1「ビーフン、フォーの輸入」は、以下の統計品目番号をとりまとめたもの【1902.19-010 ビーフン（加熱による調理をし、詰め物をし又はその他の調製をしたものを除く）】

※2「過去最高」とは、比較可能な1988 年以降のデータを基礎として比較したもの。

※3 通関統計ビーフン類2025年1~12月シェア43.6％

ビーフン・フォー市場(輸入量)伸長の背景

〇2年連続で輸入量が増えた要因は、健康志向・簡便志向の浸透により、野菜とともに食べることが多く、簡単に調理できる「ケンミン焼ビーフン」に代表されるビーフン料理が多くの方の食卓に普及できたことが挙げられます。また、昨今の食品値上げにより節約志向が高まる中、比較的購入しやすい価格のビーフン類への関心がさらに高まったと考えられます。

〇また、ベトナムからの輸入が増加している要因としては、日本国内の在留外国人数としてベトナムが中国に次ぐ第2位であり、2024年6月末時点で66万人と年々その人数が増加※4しており、10年前と比べて6倍程度に増えています。ベトナム人が増えることでフォーの輸入がさらに増えていると考えられます。

※4出典：出入国在留管理庁令和７年６月末現在における在留外国人数について

当社が販売するグルテンフリー商品(一部)ケンミン食品の状況

当社グルテンフリー商品（14SKU）の2025年1月～12月の販売実績は約2.3億円で、昨年同期間と比較して107%と伸長しました。特に主力商品の「ライスパスタ」は129%、「グルテンフリーラーメン」群は161%と大きく販売を伸ばすことができました。要因としては、健康志向や家庭内調理といったトレンドにより、お米のめんの認知・購入経験が増えたこと、また2025年大阪・関西万博を通じ、当社のグルテンフリーラーメンが多くの方に関心を持ってもらえたことが考えられます。

1950年神戸創業のビーフン専門メーカー。国内ビーフン市場の43.6％のシェアで日本一。創業者高村健民に因み、健康（健）を皆さま（民）に提供するという理念を持つ。看板商品「ケンミン焼ビーフン」は世界初の即席ビーフンとして1960年誕生。“最も長く販売されている即席焼ビーフンブランド”としてギネス世界記録(TM) に認定。ビーフンの他にも、フォー、ライスパスタ、ライスペーパーなど米を原料とした加工食品を製造する専門企業である。2020年に「すべての人にラーメン

を！」本格的な米粉中華麺を開発し、『GF RAMEN LAB』を立ち上げ、2025年大阪・関西万博店に常設のグルテンフリーラーメン専門店を出店し、9万人以上の来店者を達成した。2018年地域未来牽引企業、2020年ひょうごオンリーワン企業に認定。2019年より明治安田J1リーグヴィッセル神戸のオフィシャルパートナー。