2026年3月4日（水）開催｜物流新時代を勝ち抜く「自走型」管理職の育て方セミナー｜株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

2026年3月4日（水）、株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）の経営コンサルタントが運送会社の管理職育成について解説します。

セミナーの詳細・申込はこちら :https://sc.funaisoken.co.jp/butsuryu/seminar/2026-management-development/管理職の育成についてコンサルタントが解説

人材不足・コスト増… 厳しい経営環境を打破する鍵とは？

2024年問題（時間外労働の上限規制適用）から２年が経ちました。

労働集約型産業である運送業界において、働き方改革関連法案が経営に与えている影響は甚大で、加えて、物価高による内需の低迷を背景に物量が低下しています。人手不足を背景に運賃値上げ・条件改善など進んではいるものの、運送業の倒産は過去最多を更新しており、依然として経営状態が厳しい会社は多いのではないでしょうか。

今後は人材採用・育成・定着率UP、営業強化、協力会社・輸送ネットワーク強化などの対外業務、デジタル化推進に加え、トラック新法に対応した労務・運行管理など取り組むべきことは山積で、社長1人の力で解決することは難しく、管理者の育成・社内体制の強化は避けては通れません。

この様なお悩みをお持ちの方におすすめ

- 肩書は「管理職」なのに、やっていることは「監督職」程度。 これといった提案がなく、「一般職」とあまり変わらない- もっとリーダーシップを発揮し、部下のモチベーションを上げて業務推進していってほしい- 「管理職」には、「経営者」としての考えや想いを伝えているが、一方通行になっている- 部下とのコミュニケーションが上手く取って、「経営者」とのパイプ役になって欲しい- デジタル化や、労務コンプライアンス・ハラスメントなど、今の時代にあった管理職になって欲しい

講師紹介

組織開発グループ グループマネージャー シニアコンサルタント

三村 信明

商社、大手経営コンサルティング会社を経て、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野（製造業、建築資材メーカー、生産財商社など）、運送会社・物流会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、株式会社船井総研SCに異動。

運送会社・物流会社に特化して、組織開発、教育研修、人事制度の構築・運用支援を行っている。

組織開発グループ チームリーダー チーフコンサルタント

玉川 豪史

運送会社を専門とする社会保険労務士・行政書士事務所に8年間勤務した後、株式会社船井総研SCに入社。労働者との間に問題を抱える中小運送会社に対し、労働紛争の解決や賃金体系の変更など、人事労務コンサルティングに従事している。

ウェビナー概要

開催日時：2026年3月4日（水）13:00-15:00

開催場所：Web配信（Zoom）

参加料金：一般価格：税込5,500円

会員価格：税込4,400円

対 象：運送・物流会社の経営者

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/