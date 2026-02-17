フィリピン共和国 パシッグ市で新たな住宅分譲プロジェクトが始動

NTT都市開発株式会社

NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 池田 康）は、シンガポール現地法人であるNTT UD Asia Pte. Ltd.を通じ、Cebu Landmasters, Inc.（本社：フィリピン共和国セブ市、CEO Jose Soberano III、以下「CLI社」）とともに、フィリピン共和国マニラ首都圏パシッグ市において、総戸数約5,800戸の分譲マンション『（仮称）Pasigプロジェクト』を共同で推進することをお知らせします。

本プロジェクトは、セブ市の分譲マンション「The Wave Towers」に続く、当社のフィリピンにおける第2号の開発案件であり、マニラ首都圏では初の取り組みとなります。

外観イメージ左：CLI社 CEO Jose Soberano III 右：NTT都市開発 代表取締役社長 池田 康

マニラ首都圏は、約1,400万人の人口を抱えるフィリピンの経済中枢エリアであり、マカティ・BGC（ボニファシオ・グローバルシティ）・オルティガスなどが主要なビジネス地区として挙げられます。本プロジェクトは、オルティガスなどに接続する幹線道路に面しており、近隣のショッピングセンターからは多くのバスが行き交っているため、これらの地区へアクセスしやすい立地となります。周辺には、商業施設・教育機関・医療機関が多く揃っており、日常生活を支える環境が整っています。また、敷地北西にはオルティガスへ繋がる新しい鉄道路線であるMRT4号線の新駅が建設される予定※であり、将来的にはさらに利便性が高まる見込みです。

当社とCLI社は、それぞれの開発実績と知見、そして生活利便性の高い立地を生かしながら、マニラ首都圏のオフィスワーカーの方々をはじめ、現地の皆さまに選ばれる魅力的な住まいの創出を推進してまいります。

※ フィリピン運輸省「EIS SUMMARY FOR THE PUBLIC (ESP) “MANILA METRO RAIL TRANSIT LINE 4 (MRT4) PROJECT”」参照。

計画は今後変更が生じる可能性があります。

■計画概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/143_1_e909209b404e3161b267d84ac280a3c7.jpg?v=202602170251 ]

※ 本リリースの内容は 2026年2月時点の情報であり、今後変更が生じる可能性があります。

■広域地図(C) OpenStreetMap contributors(opendatacommons.org) ※一部加工■周辺地図(C) OpenStreetMap contributors(opendatacommons.org) ※一部加工（参考）Cebu Landmasters, Inc.について[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/143_2_51aa5de1ff4c4acd31c2ae8747d702bf.jpg?v=202602170251 ]

