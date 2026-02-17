駅から外に持ち出せる車いすのレンタルサービスを開始します　～2月18日よりさいたま新都心駅、戸田公園駅、武蔵浦和駅でご利用いただけます～

株式会社ジェイアール東日本企画

〇株式会社ジェイアール東日本企画と東日本旅客鉄道株式会社は連携し、子育て世帯が子供たちと気軽に外出できる社会の実現を目指して、外出先でも便利に利用できる、予約可能なベビーカーレンタルサービス「ベビカル」を展開しています。

〇この度、お客さまサービスのさらなる向上とお出かけ機会の拡大につなげるべく、すでにベビーカーの貸出箇所であるさいたま新都心駅、戸田公園駅、武蔵浦和駅の３駅において、予約ができ駅から外へ持ち出せる車いすのレンタルサービスとして「車いすレンタルサービスbyベビカル」を2月18日より開始します。

○今後も車いすレンタル場所の拡大により、サポートを必要とされている方々がより気軽に外出できる環境づくりに努めてまいります。

１．概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41458/table/613_1_f2b0b17a97b614d8f74f2dbc9d1f4e2e.jpg?v=202602170251 ]

※1 予告なく休業・変更・休止する場合があります。あらかじめご了承ください。

予約は、2026年２月17日(火)14時から受け付けています。

※2 ベビカルの利用には、ウェブサイト（https://babycal-jre.com/）/アプリからの会員登録が必要です。

介添えのお客さまが会員登録をお願いいたします。決済は、クレジットカードによるWEB決済になります。

〈導入箇所〉

さいたま新都心駅 改札内 ３・４番線エスカレーター脇戸田公園駅 改札外武蔵浦和駅 改札外

２．車いすについて

カワムラサイクル製 介助用車いすSTAYER（ステイヤー）

耐荷重：100kg（積載物含む）

特 徴：・介助者にやさしい高めの手押しハンドル高

・側溝の格子状の蓋などの溝に落ち込みにくい幅広キャスタ

・でこぼこ道でもパンクの心配がないノーパンク車輪

■JR東日本のバリアフリーへの取り組みについて

これまでベビカルでは、市中での車いす貸出サービスを実施してまいりましたが、ご利用いただいたお客さまからは、「駅でも同じように借りられるようにしてほしい」「移動の最初と最後を安心して過ごしたい」といった多くのご意見をいただいていました。こうしたお声を受け、お客さまサービスのさらなる向上とお出かけ機会の拡大につなげるべく、駅から外へ持ち出せる車いすレンタルサービスを導入することといたしました。

JR東日本では、すべてのお客さまに快適で安心してご利用いただける鉄道づくりを目指し、これまでもエレベーター・多機能トイレの整備や案内サポートの充実など、バリアフリー設備の拡充に取り組んできました。今回のサービスでも、お客さまからご要望があれば、駅係員がホームまでのご案内や列車の乗降をお手伝いするなど、安心してご利用いただける環境を整えてまいります。

JR東日本は今後も、車いすレンタルが可能な駅の拡大をはじめ、サポートを必要とされるすべてのお客さまが、より自由に、安心して外出できる社会の実現に取り組んでまいります。

■ベビカルについて

「もっと気軽に外出できる社会を！」をコンセプトに、子育て世帯やサポートを必要とされている方々が気軽に外出できる社会の実現を目的とした、外出先でも便利に利用できる予約可能なベビーカー・車いすのレンタルサービスです。観光や旅行の際はもちろん、お買い物やランチなど短時間でも気軽にご利用いただけます。

WEBサイト：https://babycal-jre.com

ベビカルでは、ご一緒にお客さまの移動をサポートいただける新規ベビカルステーション(有人貸出)を募集しています。

観光案内所、ホテル受付、手荷物預かり所など、ご一緒にサポートいただける有人貸出場所を募集しています。

店舗の係員さまにご対応いただく有人貸出であれば、ベビーカー、車いすのレンタルともに初期・ランニング費用なく導入いただけます。

ご希望の方は、お問合せフォーム https://media.ivry.jp/babycal-contact/inquiry/2/new/ からお問い合わせください。