【ダウンロード無料】PLACOLE＆DRESSYオリジナル 『プラコレ婚姻届』に2月の新デザインが6種登場！

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する冒険社プラコレ（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹）は、全4デザイン6種の婚姻届を2026年2月分として制作・公開いたしました。

『PLACOLE＆DRESSY婚姻届』25万ダウンロードを突破！

PLACOLE＆DRESSYオリジナル『PLACOLE＆DRESSY婚姻届』は、サービス開始からわずか3ヶ月で1万ダウンロードを突破し、現在もダウンロード数を増やし続け、25万ダウンロードを突破いたしました。プラコレオリジナルのデザインや自治体提供の婚姻届を含め、200種類以上を集約し、カップルのイメージに合った婚姻届を無料でダウンロードできるサービスとして、多くの新郎新婦にご利用いただいております。

2月の新作全4デザイン6種の婚姻届を公開

【無料】ダウンロードはこちら :https://dressy.pla-cole.wedding/original-marriageregistration/

今回の新作は、さらに「印刷方法がわからない」「高品質で印刷したい」というお声にお応えし、購入サイトでも新作デザインの取り扱いを開始しました。自宅では難しい高品質な仕上がりを、手軽にご利用いただけます。2月の新デザインも、きっと多くのカップルにとって一生の思い出となるはずです。ぜひ『PLACOLE＆DRESSY婚姻届』をダウンロードして、おふたりにぴったりの1枚を見つけてください。

【高画質】購入はこちら :https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/marriage-certificate

・【動物シリーズ】レッサーパンダ

やさしいタッチで描かれたレッサーパンダが、おふたりの門出を祝福する婚姻届。 片方は凛とした威嚇ポーズ、もう片方は可愛らしくちょこんとお座り。 愛らしいレッサーパンダたちで心なごむデザインです。

・【動物シリーズ】アヒル

愛らしいアヒルたちが寄り添う、心あたたまるデザインの婚姻届。 ふんわりとしたタッチと優しい色合いが、 おふたりの新しい門出をやさしく彩ります。

・【趣味シリーズ】ごはん（おにぎり）デザイン

うめ、たらこ、ゆかり、オムライスなど… バラエティ豊かな具材のおにぎりが描かれた楽しいデザイン。 お米がだいすき！そんなカップルにおすすめ。

・【演出シリーズ】フラワーシャワー

結婚式で定番の演出「フラワーシャワー」のデザイン。 花の香りで新郎新婦の周囲を清め、幸せを願う意味があります。 シンプルで使いやすく、お好きなカラーも選べます。

今月のカバーモデル

■2月号表紙

カバーモデル：俳優/モデル 田鍋梨々花

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202602-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY(プラコレ＆ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analyticshttps://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLANhttps://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

TikTok

ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding

ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

X (旧Twitter)

@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

YouTube

▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

▪DRESSY CAFE

https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑

https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896