工事不要で誰でも光源交換が可能(※1)な「光源交換型LEDベースダウンライト」新発売

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、省施工・省メンテナンス・省コスト・省廃材をコンセプトに展開する「瞬工（しゅんこう）シリーズ」より、工事不要で簡単に光源交換が可能(※1)な法人向けLED照明「光源交換型LEDベースダウンライト」を、2026年6月を目途に発売します。

近年、照明設備を取り巻く制度・社会環境は大きく変化し、2027年末には蛍光灯の製造・輸出入が禁止されるなど、LED照明の導入に対するニーズが一層高まっています。一方、日本国内では労働力不足が加速しており、電気工事士においてもその影響は顕著で、経済産業省の試算によると、2045年には第一種電気工事士が約2.4万人不足すると見込まれています(※2)。加えて、労務単価も平均約5.5%のペースで上昇しており(※3)、現場では設備更新に伴う施工コストの増加や工期の長期化が大きな課題となっています。さらに、脱炭素社会の実現に向けた取り組みが進む中、環境配慮型製品への関心と導入ニーズも年々高まっています。

今回発売する「光源交換型LEDベースダウンライト」は、工事不要で光源のみを交換できる(※1)法人向けLED照明です。初回の設置後は、光源の寿命時やテナントの入れ替えに伴う用途変更の際も、電球と同じ要領で誰でも簡単に光源の交換が可能です(※1)。従来のように器具本体ごと交換する必要がない省施工設計のため、2回目以降のメンテナンス作業時間を最大約75%削減(※4)できます。これにより、省施工・省メンテナンスを実現し、維持管理コストを低減します。また、器具交換が不要となることで廃材の発生量も約42%削減(※5)します。

高効率タイプとレンズ配光タイプの2種類を用意しており、光量は800～最大3,300㏐（ルーメン）まで対応しているため、高照度が求められる施設や現場でも安心して使用できます。さらに、調光信号線が不要な当社の無線制御システム「LiCONEX（ライコネックス）」と接続することで、スイッチやタブレット端末などから、状況や用途に応じて照明を無線で調光できます(※6)。施設向けの光源交換型LEDベースダウンライトとして無線調光に対応するのは業界初(※7)で、ユーザーの利便性向上とさらなる節電を実現します。

当社は今後も、労働力不足や節電・省エネ、環境配慮を支援する製品開発と施策を通じて、社会課題の解決に貢献するソリューションを提案してまいります。

■「光源交換型LEDベースダウンライト」特長

初回の設置後は、光源の寿命時やテナントの入れ替えに伴う用途変更の際も、電球と同じ要領で誰でも簡単に光源の交換が可能です(※1)。

従来のように器具本体ごと交換する必要がない省施工設計のため、2回目以降のメンテナンス作業時間を最大約75%削減(※4)できます。これにより、省施工・省メンテナンスを実現し、維持管理コストを低減します。また、器具交換が不要となることで廃材の発生量も約42%削減(※5)します。

2．豊富なラインアップ、無線制御システム「LiCONEX」にも対応

高効率タイプとレンズ配光タイプの2種類を用意しており、光量は800～最大3,300㏐（ルーメン）まで対応しているため、高照度が求められる施設や現場でも安心して使用できます。

さらに、調光信号線が不要な当社の無線制御システム「LiCONEX（ライコネックス）」と接続することで、スイッチやタブレット端末などから、状況や用途に応じて照明を無線で調光できます(※6)。施設向けの光源交換型LEDベースダウンライトとして無線調光に対応するのは業界初(※7)で、ユーザーの利便性向上とさらなる節電を実現します。

■製品仕様(※8)

■「瞬工（しゅんこう）」シリーズ

省施工・省メンテナンス・省コスト・省廃材をコンセプトに開発したLED照明シリーズです。アイリスグループで電工事業を手がけるアイリス電工株式会社の現場技術者から直接ヒアリングを行い、その知見を製品に反映しています。

■詳細、見積り、導入に関するお問い合わせ先

ライティング事業部

オフィシャルサイト：https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/

「瞬工」シリーズ オフィシャルサイト：https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/products/led-syunkou/

お問合せフォーム：https://www.irisohyama.co.jp/b2b/form/?form_url=led-houjin-contact

TEL（平日9:00～17:00）：022-253-7095

※1：初回の器具交換を伴う設置には電気工事士による作業が必要です。

※2：経済産業省「電気保安人材の中長期的な確保に向けた課題と対応の方向性について」参照。

※3：国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について ～今回の引き上げにより、13年連続の上昇～」参照。

※4：当社製LED一体型ベースダウンライト（器具ごと交換）の2回目以降の交換にかかる作業時間との比較。

※5：当社製LED一体型ベースダウンライト（器具ごと交換）φ150タイプから出る交換時の廃棄物重量との比較。

※6：無線制御システム「LiCONEX（ライコネックス）」の運用開始の設定は当社専門スタッフによる作業が必要です。

※7：2026年2月17日時点。

※8：仕様は変更になる可能性があります。