ロボット／ドローンの開発・実証実験、ロボットの導入実証の取組みを報告！
神奈川県
ロボット企業交流拠点「ロボリンク」 _01
ロボット企業交流拠点「ロボリンク」 _02
ロボット企業交流拠点「ロボリンク」 _03
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1455_2_ef1a7be31949b7e1271e6d47e2dfd441.jpg?v=202602170251 ]
このたび、令和7年度に実施した「ロボット開発プロジェクト、ドローン開発・実証実験プロジェクト」、「県内施設におけるロボットの導入実証プロジェクト、ロボットお試し利用サポート」の取組内容、実施結果をご紹介する成果発表会（シンポジウム）を開催いたします。
ロボットやドローンの導入効果や活用可能性をご理解いただく機会、また、ロボットやドローン関連企業とのマッチング・商談の機会として、今回の成果発表会をご活用ください！
１ 実施概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1455_1_68f88d70c1c0fa9d346351ebb6458ae7.jpg?v=202602170251 ]
▼詳細：
以下のリンクより詳細を御確認の上、お申込みください。
上記イベントに関する詳細のご案内（取組内容や企業名、施設名などの概要はこちらから）
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/jisso_center/assets/pdf/news_260213_02.pdf
▼参加申込サイト：
https://forms.office.com/r/EWD1nLmWsP
※外部のウェブサイト（ロボット実装促進センター 受託事業者：TIS株式会社が管理する外部ウェブサイト）に移動します。よろしければ上記をクリックしてください。
【参考 ロボット実装促進センターの概要】
問合せ先
神奈川県産業労働局産業部産業振興課
課長 高橋 電話 045-210-5630
さがみロボット産業特区グループ 渡邉 電話 045-210-5650