女子高校生・女子受験生限定のオープンキャンパス「電大女子と話そう！ ミニオープンキャンパス」を開催

東京電機大学（学長 射場本忠彦）は、3月14日(土)、東京千住キャンパスにて、女子高校生・女子受験生限定のオープンキャンパス（定員：100名／事前予約制）を開催します。

本オープンキャンパスは、“電大女子学生による、女子高校生および女子受験生のためのオープンキャンパス”で、初回となった昨年度も多くの方に参加いただいた好評のイベントです。

当日は、本学の女子学生（「電大ガールズ」メンバー等、現役の学生）が案内役となり、キャンパスツアーをはじめ、大学紹介ガイダンスやトークショー、学びたい分野に応じた少人数のグループ別座談会も開催します。東京千住キャンパスの学部（システムデザイン工学部、未来科学部、工学部）はもちろん、理工学部（埼玉鳩山キャンパス）、工学部第二部（夜間部・東京千住キャンパス）の女子学生も参加し、受験生の質問にお答えします。“電大女子”ならではの学生生活についても話を聞けるチャンスです。

本学への進学を志望している方はもちろん、理工系大学に関心のある方に、気軽に参加いただけるものになっております。

※「電大ガールズ」とは？

イベント等を通じ女子学生同士のネットワークを広げるとともに、「工学を学ぶ女子学生の活躍」を広報し、工学の楽しさ面白さを広めていくことを目的に2014年2月、活動を開始しました。近年は足立区の理科実験教室や子どもフェスタにも参加し、活動の幅を地域連携にも広げています。

＜開催概要＞

・開催日時：2026年3月14日(土) 13:30～15:45 （13:00受付開始）

・開催場所：東京電機大学 東京千住キャンパス（東京都足立区千住旭町5番)

・対象学部：

システムデザイン工学部、未来科学部、工学部、（東京千住キャンパス）

工学部第二部（夜間部・東京千住キャンパス）

理工学部（埼玉鳩山キャンパス）

・対 象：女子高校生、女子受験生、および保護者の方

・定 員：100名（保護者同伴2名まで、定員含まず）

・開催形式：事前予約制 ＊［予約受付期間］2月9日(月)10:00～3月9日(月)23:59

・予約方法：右記URLよりお申し込み https://www.ocans.jp/dendai?fid=qVYMoSRM

・プログラム：

１.大学紹介ガイダンス

２.電大女子学生によるトークショー

３.電大女子学生×高校生 座談会

４.保護者向け説明会

５.キャンパスツアー

＜昨年度の開催風景＞

