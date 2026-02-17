大型輸送はおまかせ！開閉も可能なリアル造形「コンテナトラック」を自由に操作！

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年2月より順次、迫力のある造形でコンテナの開閉も可能な「RCはたらくくるまコンテナトレーラー」や「RCスーパークルーザー」また、空間を楽しく演出する「レインボータワーライト」と「プラズマボールライト」を新発売します。

リアルなディテールと操作性で子どもから大人まで夢中になれるRCカーに加え、お部屋を華やかに彩るインテリアライトもラインナップ。遊びも空間演出も楽しめるアイテムで、ワクワクのおうち時間を！

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：RCはたらくくるまコンテナトレーラー

特徴：迫力のあるコンテナトレーラーをリアルに再現した、ラジコンタイプのはたらくくるま。前進・後進・左右旋回の基本操作が簡単にでき、はじめてのRCカーでも楽しく遊べます。コンテナを積んだ大型車両デザインで、前進時にヘッドライトが点灯しコンテナが手動で開閉可能！動かすだけでワクワクする臨場感を演出します。はたらくくるまが好きなお子さまへのプレゼントにもおすすめです。

商品ページ：https://hac72.jp/item/rc_work_container_trailer/

小売参考価格：\1,980(税込)

※2月発売

商品名：RCスーパークルーザー

特徴：水上を駆ける爽快感とリアルなデザインが魅力のRCスーパークルーザー。前進・後進・左右旋回の基本操作が簡単にでき、初めての方でもすぐに楽しめます。ダブルモーターを自在に操作！安定した水上航行が楽しめます。

商品ページ：https://hac72.jp/item/rc_supercruiser/

小売参考価格：\1,980(税込)

※4月発売

商品名：レインボータワーライト

特徴：幻想的なレインボーカラーが美しく広がる、タワー型デザインのライト。点灯すると色とりどりの光が縦に重なり、空間を華やかでムーディーな雰囲気に演出します。ブロックになっているので着脱・組み替え可能、自由に組んでお好みの光のタワーに！置くだけで存在感があり、リビングやベッドサイド、デスク周りのアクセントにもぴったり。

商品ページ：https://hac72.jp/item/rainbow_tower_light/

小売参考価格：\1,080(税込)

※3月発売

商品名：プラズマボールライト

特徴：触れると光が反応する、不思議で幻想的なプラズマボールライト。ガラスボールの中で走るように広がる光の稲妻が、空間を神秘的に演出します。手や指の動きに合わせて光が魔法のように追いかけてくる！まるでエネルギーを操っているかのような体験が楽しめます。インテリアライトとしてはもちろん、イベントやパーティーの演出にも最適。

商品ページ：https://hac72.jp/item/plasma_ball_light/

小売参考価格：\1,980(税込)

※4月発売

・その他直近発売の「おもちゃ」のリリース

子どもの想像力を磨く！パステルカラーがかわいい「キッズカメラ」など2月新発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000350.000083381.html

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com