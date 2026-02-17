「大丸・松坂屋 春のBeauty Up」春の新作＆注目コスメ情報公開中！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

旬なデパコス情報が満載の「大丸・松坂屋 春のBeauty Up」特設サイトが【2026年2月18日(水)→3月31日(火)】の期間限定で公開！

「大丸・松坂屋 春のBeauty Up(ビューティーアップ) 」がスタート！

「大丸・松坂屋のBeauty Up(ビューティーアップ) 」とは？

春夏秋冬のシーズンにあわせて、新作＆注目コスメ情報とともに、大丸・松坂屋の化粧品売場とDEPACO(大丸・松坂屋 コスメの情報メディア＆オンラインストア)でおトクに楽しくお買い物いただけるキャンペーンを多数ご用意する特別なプロモーションです。

詳細を見る :https://depaco.daimaru-matsuzakaya.jp/shop/pages/beautyup-index.aspx

大丸・松坂屋 対象14店舗の店頭では季刊誌「DEPACO BEAUTY UP PRESS Spring号」を配付。特設サイトでは、デジタルマガジンも同時に配信しています。今回は、注目の人・希空さんが纏う“3つの春色メイクアップ”を披露！そのほか、旬の色が集合した春呼ぶ“カラーコスメ”や、DEPACO編集部がリアルに買った新作コスメも紹介する充実のラインアップとなっています。

●開催期間：2026年2月18日(水)→3月31日(火)

●対象店舗＆オンラインストア：大丸・松坂屋 対象14店舗の化粧品売場／DEPACO(大丸・松坂屋 コスメの情報メディア＆オンラインストア)

●取り扱い店舗・ブランド一覧はこちら→https://depaco.daimaru-matsuzakaya.jp/shop/pages/store-brandlist.aspx

今、注目の人・希空さんが纏う“3つの春色メイクアップ”

SNSの総フォロワー数はなんと360万人超え。Z世代のみならず、さまざまな世代が注目するインフルエンサー、希空さんがスペシャルコンテンツに登場。自身もメイクが大好きだという彼女が今回、人気ブランドからリリースされる新色を使った、３つの春メイクに挑戦。旬が詰まった３ルックで、希空さんの新たな魅力をお届けします。

詳細を見る :https://depaco.daimaru-matsuzakaya.jp/shop/pages/specialedition-2602a.aspx2つの質問に答えるだけでぴったりの春色コスメを診断！

心が一気に華やぎ、メイクも彩りを楽しみたくなる春。今回は、そんな気持ちを高めるカラーメイクをご提案！旬の春色をまとって、メイクをアップデートしましょう(ハート)アイシャドウ、チーク、リップのカラーアイテムを使ったメイク方法もご紹介しています。

詳細を見る :https://depaco.daimaru-matsuzakaya.jp/shop/pages/specialedition-2602color.aspx【リカちゃん×大丸・松坂屋コラボ】抽選でオリジナルデザインのポーチが当たる！

対象期間中に、大丸・松坂屋 対象店舗の化粧品売場、またはDEPACO(コスメのオンラインストア)で、1会計につき税込7,000円以上お買いあげのうえ、専用フォームよりエントリーいただいた方の中から抽選で、全店合計700名様にオリジナルデザイン「リカちゃんチャームポーチ」をプレゼントいたします。

●対象期間：2026年2月18日(水)10:00→3月31日(火)23:59

詳細を見る :https://depaco.daimaru-matsuzakaya.jp/shop/pages/beautyup-licca.aspx

DEPACO(大丸・松坂屋 コスメの情報メディア＆オンラインストア)とは？

DEPACOは、株式会社 大丸松坂屋百貨店が運営するデパコスの“メディアコマース”です。 デパコスに関するおすすめ情報満載の「情報メディア」と、気軽に便利にお買い物いただける「オンラインストア」がひとつに。

＜DEPACO公式サイト＞ https://depaco.daimaru-matsuzakaya.jp/shop/default.aspx

＜DEPACO公式Instagram＞ https://www.instagram.com/depaco_official/

＜DEPACO公式X(旧Twitter)＞https://twitter.com/depaco_official