Made in Rwandaのフェアトレードブランド「INSHUTI」の展示販売イベント「Rwanda Lounge」を赤坂にて開催

ワクセル株式会社

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」（所在地：東京都品川区、主催：嶋村吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）が協力しているINSHUTI（インシュティ）（代表：望月優子）が赤坂の隠れ家スペースにて、Made in Rwandaのフェアトレードブランド「INSHUTI」の展示販売イベント「Rwanda Lounge」を2026年1月30日（金）～2026年2月1日（日）で実施しました。

丁寧な接客をしたという想いから開催した「Rwanda Lounge」

店舗を持たず普段はオンラインショップとマルシェイベントでの販売をしているなか、スペースの都合上お見せできない商品があったり、接客でお一人お一人とゆっくりお話する時間が取れないといった歯がゆい面がありました。レンタルスペースで定員制・予約制にすることで、お客様にゆっくりと落ち着いた環境で商品をご覧いただくと共に丁寧な接客をしたという想いから開催しました。

INSHUTI（インシュティ）

「INSHUTI」は単にルワンダから仕入れた商品を日本で販売するだけが目的ではない。

色鮮やかなアフリカ布をきっかけに、現地や作り手のことを知っていただいたり、社会問題への関心を持っていただくきっかけを提供できたら、との思いで活動しています。

そのためにも、密なコミュニケーションが可能な場が大切だと考えています。

開催概要

時間指定制・各回５名の定員制にて、のべ約30名来場の方が来場いたしました。

イベント名：「Rwanda Lounge」

開催日時：2026年1月30日（金）～2026年2月1日（日）

開催場所：東京都・赤坂（※詳細は参加者に案内）

内容：ルワンダで一点一点手作りされた洋服、雑貨、インテリアをゆっくりとご覧いただくと共に、軽い飲食も提供しながら商品や現地にまつわるお話を交え、特別な空間をご提供。

商品を販売するだけではなく、その作り手や現地の状況などの背景についてもお伝えしたり、一部の時間帯ではルワンダとオンライン中継を実施しました。お買い物だけではない体験をしていただけるイベントとなりました。

参加者コメント

・「ルワンダコーヒーを楽しみながら、現地と繋がる貴重な体験でした。」

・「他の来場者さんとの出会いも楽しかった。」

・「想像していたより濃い時間になりました。」

今後のスケジュール

２月中旬から約３週間、代表（望月優子）のルワンダ渡航を予定。現地では、作り手や関係先との丁寧なコミュニケーションにより、課題の洗い出し、結束の強化、新商品開発、今後の展開について検討を行う予定です。

滞在中は随時SNSを通じた発信も予定している。

Instagram：https://www.instagram.com/inshuti.friends/

また、今回同様のイベント「Rwanda Lounge」を４月下旬にも予定しています。

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

ワクセル 主催 嶋村吉洋

https://waccel.com/shimamurayoshihiro/

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を出版し、総合グランプリ7位と経済・マネー部門2位を受賞。

嶋村吉洋オフィシャルサイト：https://shimamura-yoshihiro.jp/

X： https://x.com/yoshi_shimamura

Instagram ：https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

注意事項

反社会勢力、宗教団体、政治結社、マルチ商法、ネットワークビジネス等に関与されている場合、弊社が提供するすべてのサービスのご利用をお断りいたします。