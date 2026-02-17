【南越谷ラクーン】ミシュランガイド5年連続掲載の、だしを極めた京都の名店「煮干そば・鶏そば 藍」が2月19日(木)にOPEN！

株式会社浜友Ｅ.Ｆ.

株式会社浜友Ｅ．Ｆ．（所在：東京都千代田区、代表取締役：大石恵司）が運営する複合型商業施設「南越谷ラクーン」（所在：埼玉県越谷市）に、だしを極めた京都の名店「煮干そば・鶏そば 藍」が期間限定でオープン致します。

店舗ロゴ

看板メニューは、京都の繊細な味文化を体現した「京都白だし中華そば」950円。

画像は特製トッピング仕様です

鶏から丁寧に旨味だけを抽出したスープに京都らしい白だしを合わせた一杯。。

九条葱の自然な甘みと旨味、柚子の爽やかな香りが折り重なる、「藍」を代表するラーメンです。

メニュー

画像は特製トッピング仕様です淡麗煮干そば 990円

「藍」の創業の味、「淡麗煮干そば」。

時期により、様々な産地より取り寄せた厳選した煮干を大量に使用した贅沢な煮干出汁に仕上げております。

ひと口食べただけで煮干しの旨味が口の中いっぱいに広がります。

芳醇鶏醤油そば 950円

厳選した鶏をじっくりと炊き出した芳醇な鶏スープに、香りの高いオリジナルの醤油カエシを合わせました。

素材本来の味わいを楽しめる一杯。

幅広い年代のお客様にお楽しみいただけるラーメンです。

画像は特製トッピング仕様です画像はノーマルトッピング仕様です九条ねぎまぜそば（温玉トッピング） 1,040円

京都の伝統野菜「九条葱」の甘みと香りを最大限に活かした風味豊かな汁なし麺です。

温泉卵のとろりとした黄身が素材一つ一つの風味を包み込み、

全体をまろやかに仕上げてくれています。

オープンキャンペーン

オープンを記念して、2026年2月19日(木)のオープン当日は、先着100名様に「京都白だし中華そば」を500円でご提供いたします！

この機会に是非京都のだしをご賞味ください。

「煮干そば・鶏そば 藍」オープンキャンペーン

開催期間：2026年2月19日(木)11:00～

内 容：「京都白だし中華そば」を500円で販売

人 数：先着100名様限定

【テナント情報】

店舗名：煮干そば・鶏そば 藍

出店期間：2026年2月19日(水)から期間限定出店

営業時間：11:00～21:00

所在：埼玉県越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン1F

【施設情報】

施設名：南越谷ラクーン

所在：埼玉県越谷市南越谷1-15-1

公式HP：https://rakuun.net/pages/minamikoshigaya

公式Twitter：https://twitter.com/Mkg_Rakuun