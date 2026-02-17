歩掛×数量で根拠ある工程管理を実現するネットワーク工程表SaaS「Con-Sche」を正式リリース

株式会社建ログ

株式会社建ログ（タテログ）は、建設業向けネットワーク工程表SaaS「Con-Sche（コンスケ）」を2026年2月17日に正式リリースいたしました。

Con-Scheは、ADM（Arrow Diagram Method）形式のネットワーク工程表をブラウザ上で作成・管理できるクラウドサービスです。歩掛（ぶがかり）と数量に基づく工期の自動算出、クリティカルパスの自動計算、BIM/IFCファイルからの数量取込に対応し、「根拠のある工程管理」を実現します。

サービスURL：https://con-sche.tatelog.biz

開発背景

建設現場でよくある日常として、

「この工区の施工、何日で終わりますか？」

「前の工区もそれくらいだったので5日でいいですか？」

「長期休暇前に打ち終わりたいのでお願いします。」 --といった会話があります。

根拠のない日数に、誰も納得していません。他にも所長に「コンクリート打設が3日遅れた場合の影響は？」と聞かれても、バーチャートの工程表を眺めるだけでは答えは出ません。作業の依存関係が見えないからです。

BIMの活用にも問題があります。モデルには「3F 会議室: 床面積 45.2m²」といったデータはあるのに、工程表には改めて手打ちしている。まだ設計情報と施工情報が分断されており、基盤が整っていないという認識です。こうした現場の課題や日常を、施工管理の経験を持つ代表の石川自身が痛感し、開発に至りました。

Con-Scheが大切にしていること

Con-Scheには、現場経験から生まれた3つの信念があります。

まず、大切なのは現場で話した予定が全てだということ。

自動計算はあくまで補助に過ぎず、最終的には現場で職長たちと対話して決めた日数が全てです。

Con-Scheは手入力モードとの切り替えの操作感を大切にし、話し合いの中でCon-Scheが活かされる状態を目指しています。職人さんとの対話が建物を造り、現場を作ります。

次に、歩掛を意識した工程を作ること。

数量と歩掛、人工数から工事を組み立てると、自然とお金も管理ができる。それがCon-Scheの目指す姿です。

外部の情報だけではなく、皆さんの培った知恵と経験を数字として残し、工程表を資産にしていく。国交省の標準労務費に記載されている歩掛・単価はごく一部です。だからこそ、各社独自のカスタム歩掛を登録できる仕組みを用意しました。

そして、ネットワーク工程表の深化を体験してほしいということ。

今まで、工程がずれたらひとつひとつのパスを手で移動していませんでしたか？Con-Scheでは依存関係を自動計算し、関係のある工程は連動して移動します。

クリティカルパスが赤色で強調表示されるので、現場の管理ポイントが一目瞭然です。バーチャートでは見えない「つながり」を、可視化します。

サービスの特長

AIの自動化より先に、現地・現物に即した工程表を。施工管理経験者が作るからできる使いやすさがあります。

操作は3つのキーで完結します。

マウスの左/右クリック・Ctrlキー・Spaceキー。これだけで工程表のすべての操作が終わります。専用ソフトのような複雑なメニューはありません。マウスで選択と描画、Ctrl+マウスでパス選択やテキスト入力、Spaceで進捗線やテキストの縦横書き切替――あとは左クリックで描くだけです。

工程表はADM（Arrow Diagram Method）形式のネットワーク工程表です。

矢印で作業をつなぎ、丸印で合流するアロー・ダイヤグラム方式で、アクティビティ間の依存関係を可視化します。クリティカルパスは自動計算のうえ赤色で強調表示。フロート日数・最早/最遅開始日も自動で算出されます。ダミー作業・ウェイポイント・フロート表示にも対応しています。

歩掛×数量で工期を自動算出します。

国土交通省の歩掛データベースを内蔵しており（※2026年2月時点の国土交通省 労務費基準ポータルサイトを参考）、数量を入力するだけで必要な工期が出ます。自動計算モードと手入力モードは作業ごとに切り替え可能。職人と話して決めた日数をそのまま工程表に反映できます。カスタム歩掛の登録にも対応しており、各社で培った知恵と経験を数値として蓄積できます。

BIM/IFC連携にも対応しています。

IFCファイルから階・部屋・面積・体積を自動取得し、歩掛と紐付けて工期を算出。造るものの数量が、そのまま工程表の根拠になります。※開発中の機能のため、モデルによっては数量や諸室情報が抽出できない場合があります。

現場からアクセスできるPWA対応です。

インストール不要、ブラウザからすぐに使えます。ホーム画面に追加すればアプリ感覚で動作し、現場のタブレットやスマートフォンからいつでも最新の工程表を確認・共有できます。Chrome・Edge・Safari対応、オフラインでも動作します。

料金プラン

デモ画面もございますのでまずはそこから体験いただければと思います。（デモ画面の利用はユーザ登録不要）

リリース記念キャンペーン

正式リリースを記念し、スタータープランは初月無料なのでこの機会にぜひご登録下さい。

また、先着20社限定の特別キャンペーンを実施いたします。

プロプラン（通常 月額\4,980・税抜）を半額の\2,490（税抜）でご利用いただけるクーポンを発行いたします。2026年6月末までのお申し込みが対象です。

先着20社に達し次第、受付を終了いたしますので、お早めにお問い合わせください。

お問い合わせはこちら：https://con-sche.tatelog.biz

今後の展望

Con-Scheは、工程表を単なる「スケジュール表」ではなく、施工データの基盤として進化させてまいります。

まず、複数現場の工程を横断的に可視化する現場横断ダッシュボードを開発予定です。本社から各現場の進捗をリアルタイムに確認できるようになります。さらに、外部の作業日報システムとの作業日報連携により、計画と実績の差異を蓄積し予実管理を実現します。Power BI等のBIツールへのAPI連携も予定しており、経営判断に必要な分析基盤を構築してまいります。

先行導入パートナー募集

Con-Scheでは、「現場で本当に使える工程表」を一緒につくっていただける先行導入パートナーを募集しています。建設会社・ゼネコン・サブコンの皆さまを対象に、現場でのヒアリングを通じた機能改善にご参加いただきます。パートナー企業さまのご要望は、優先的に開発ロードマップへ反映いたします。ご関心のある企業さまは、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

株式会社建ログ 会社概要

会社名：株式会社建ログ

代表者：石川 豊

設 立：2025年9月1日

事業内容：建設業向けSaaSの企画・開発・運営

URL：https://con-sche.tatelog.biz

本件に関するお問い合わせ先は以下のサイトのお問い合わせ窓口よりお願い致します。

サービスサイト：https://con-sche.tatelog.biz