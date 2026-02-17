【リカちゃん×大丸・松坂屋コラボ】抽選でオリジナルデザインのポーチが当たる！店頭限定で、キラキラステッカーも。

株式会社 大丸松坂屋百貨店

旬なデパコス情報が満載の「大丸・松坂屋 春のBeauty Up」特設サイトが【2026年2月18日(水)→3月31日(火)】の期間限定で公開！

スペシャル企画として、「リカちゃん」（発売元：株式会社タカラトミー）とコラボしたキャンペーンがスタート！対象期間中に、大丸・松坂屋 対象店舗の化粧品売場、またはDEPACO(コスメのオンラインストア)で、1会計につき税込7,000円以上お買いあげのうえ、専用フォームよりエントリーいただいた方の中から抽選で、全店合計700名様にオリジナルデザイン「リカちゃんチャームポーチ」をプレゼントいたします。

●対象期間：2026年2月18日(水)10:00→3月31日(火)23:59

【対象店舗】

〈大 丸〉心斎橋店、梅田店、京都店、神戸店、東京店、札幌店、須磨店、芦屋店、下関店、福岡天神店

〈松坂屋〉名古屋店、上野店、静岡店

さらに、店頭でお買い物いただいたお客様限定で、上記キャンペーン条件を達成の方に先着で、キャンペーン限定デザイン「リカちゃんキラキラステッカー(全2種)」いずれか1枚をプレゼントいたします。

期間中、対象店舗ではかわいいリカちゃんの声で特別な店内放送が流れます。リカちゃんからのメッセージを聞きに、ぜひお店に遊びに来てくださいね！

【店内放送 対象店舗】

〈大 丸〉心斎橋店、梅田店、神戸店、東京店、札幌店、須磨店、下関店、福岡天神店

〈松坂屋〉名古屋店、上野店、静岡店

詳細を見る :https://depaco.daimaru-matsuzakaya.jp/shop/pages/beautyup-licca.aspx「大丸・松坂屋 春のBeauty Up」は2月18日(水)スタート！

「大丸・松坂屋のBeauty Up(ビューティーアップ) 」は、春夏秋冬のシーズンにあわせて、新作＆注目コスメ情報とともに、大丸・松坂屋の化粧品売場とDEPACO(大丸・松坂屋 コスメの情報メディア＆オンラインストア)でおトクに楽しくお買い物いただけるキャンペーンを多数ご用意する特別なプロモーションです。

季刊誌「DEPACO BEAUTY UP PRESS Spring号」を大丸・松坂屋 各店 化粧品売場にて配付中。特設サイトでは、デジタルマガジンも同時に配信しています。今回は、注目の人・希空さんが纏う“3つの春色メイクアップ”を披露！そのほか、旬の色が集合した春呼ぶ“カラーコスメ”や、DEPACO編集部がリアルに買った新作コスメも紹介する充実のラインアップとなっています。

●開催期間：2026年2月18日(水)→3月31日(火)

●対象店舗＆オンラインストア：大丸・松坂屋 対象14店舗の化粧品売場／DEPACO(大丸・松坂屋 コスメの情報メディア＆オンラインストア)

●取り扱い店舗・ブランド一覧はこちら→https://depaco.daimaru-matsuzakaya.jp/shop/pages/store-brandlist.aspx

詳細を見る :https://depaco.daimaru-matsuzakaya.jp/shop/pages/beautyup-index.aspx「リカちゃん」について(発売元：株式会社タカラトミー)

1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきました。

ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴です。

近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっています。

・リカちゃん 公式X(旧Twitter)：https://x.com/bonjour_licca

・リカちゃん公式Instagram：https://www.instagram.com/bonjour_licca

・リカちゃん公式YouTube：https://www.youtube.com/@Licca-chan_official

DEPACO(大丸・松坂屋 コスメの情報メディア＆オンラインストア)とは？

DEPACOは、株式会社 大丸松坂屋百貨店が運営するデパコスの“メディアコマース”です。 デパコスに関するおすすめ情報満載の「情報メディア」と、気軽に便利にお買い物いただける「オンラインストア」がひとつに。

＜DEPACO公式サイト＞ https://depaco.daimaru-matsuzakaya.jp/shop/default.aspx

＜DEPACO公式Instagram＞ https://www.instagram.com/depaco_official/

＜DEPACO公式X(旧Twitter)＞https://twitter.com/depaco_official