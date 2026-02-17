東日本旅客鉄道株式会社

○沖縄都市モノレール株式会社（以下、「沖縄都市モノレール」）と東日本旅客鉄道株式会社（以下、「JR東日本」）は、「モバイルSuica」で新たにゆいレールの定期券を発売します。

○お客さまがお持ちのスマートフォンを操作するだけで、駅に行くことなく、ゆいレールの定期券をお買い求めいただけるようになります。ますます便利になるモバイルSuicaサービスを、ぜひこの機会にご利用ください！

1．サービス開始時期

2027年春以降（予定）

2．サービス概要

ゆいレールの定期券を「モバイルSuica」でご利用いただけるようになります。

3. 対象券種

通勤定期券

通学定期券（中学・高校・大学/専門学校等）

4．その他

上記サービスの開始日や購入方法などの詳細は、決まり次第改めてお知らせします。

沖縄都市モノレールでは、今回の取り組みをはじめ、キャッシュレスやチケットレス施策を推進し、日頃よりゆいレールをご利用いただいているお客さまや観光目的のお客さまに、より便利でスムーズにご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。

JR東日本では、今後も他交通事業者の定期券発売サービスを拡大し、社会における持続可能な交通系IC乗車券システムの実現に貢献していきます。

※モバイルSuicaで提供している各種サービスの詳細は、JR東日本のホームページをご確認ください。

ウェブサイトリンク：https://www.jreast.co.jp/mobilesuica/

※Suica、モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※本件プレスリリースの写真・イラストはすべてイメージです。