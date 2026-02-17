「モバイルSuica」で新たにゆいレールの定期券を発売します！

○沖縄都市モノレール株式会社（以下、「沖縄都市モノレール」）と東日本旅客鉄道株式会社（以下、「JR東日本」）は、「モバイルSuica」で新たにゆいレールの定期券を発売します。


○お客さまがお持ちのスマートフォンを操作するだけで、駅に行くことなく、ゆいレールの定期券をお買い求めいただけるようになります。ますます便利になるモバイルSuicaサービスを、ぜひこの機会にご利用ください！



1．サービス開始時期


　2027年春以降（予定）



2．サービス概要


　ゆいレールの定期券を「モバイルSuica」でご利用いただけるようになります。









3. 対象券種


　通勤定期券


　通学定期券（中学・高校・大学/専門学校等）



4．その他


　上記サービスの開始日や購入方法などの詳細は、決まり次第改めてお知らせします。



　沖縄都市モノレールでは、今回の取り組みをはじめ、キャッシュレスやチケットレス施策を推進し、日頃よりゆいレールをご利用いただいているお客さまや観光目的のお客さまに、より便利でスムーズにご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。


　JR東日本では、今後も他交通事業者の定期券発売サービスを拡大し、社会における持続可能な交通系IC乗車券システムの実現に貢献していきます。



※モバイルSuicaで提供している各種サービスの詳細は、JR東日本のホームページをご確認ください。


ウェブサイトリンク：https://www.jreast.co.jp/mobilesuica/


※Suica、モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。


