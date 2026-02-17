【調査結果】購入者調査で7割が「イメージと異なった」と回答 野菜嫌い世帯の88.5%がケールを「完食」 ― 当社製ケールの意識調査を実施

日本山村硝子株式会社

日本山村硝子株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役 社長執行役員：山村 昇、以下 当社）は、自社が展開する植物工場野菜ブランド「きらきらベジ」の主力商品である「サラダケール」の購入者を対象に意識調査を実施しました。

その結果、食べる前には6割以上が「苦そう・硬そう」というネガティブなイメージを持っていたものの、実食後には7割以上が「良い意味で裏切られた」と回答しました。さらに、野菜嫌いのご家族がいる世帯の88.5%で「完食した・食べた」という回答を得られ、一般的なケールと当社のケールに違いがあることが分かりました。

■調査背景：スーパーフード「ケール」につきまとう“一般的なイメージ”

ケールは「葉野菜の女王」と呼ばれるほど栄養価が高い一方で、青汁の原料としての印象が強く、「苦い」「硬い」「マズい」といったイメージが定着しています。

当社が研究開発した「きらきらベジ」のケールは、「生のままで食べられる苦みの少なさ・柔らかさ」が特徴です。

この度、一般消費者が抱くイメージと、実際に当社のケールを食べた感想にどの程度のギャップがあるのかを可視化するため、アンケート調査を実施しました。

調査1.【食べる前のイメージ】63.0%がネガティブな印象

■調査結果サマリー

購入者の6割強が、食べる前は「青汁の原料（苦そう）」「葉が硬そう」「独特のクセがありそう」といったイメージを抱いていました。多くの人が栄養価への期待と同時に、味や食感への不安を感じていたことが分かります。

調査2. 【食べた後の感想】72%が「良い意味で裏切られた」と回答

実食後の感想では、33人（72%）が「良い意味で裏切られた（苦くなかった・柔らかく感じた）」と回答しました。「想像通り（美味しかった）」という回答を含めると、満足度は実質100%となり、「悪い意味で裏切られた」という回答は0件でした。

調査3. 【野菜嫌いの克服】野菜嫌いのお子様などの88%が完食

最も注目すべきは、野菜嫌いの方からの評価です。「野菜が苦手な家族がいる」と回答した26世帯のうち、23世帯（88.5%）で「これなら食べられた」、「工夫すれば食べられた」という結果が出ました。

これにより、当社のケールについて、野菜が苦手な方からも前向きな反応が見られました。

調査4. 【認知のギャップ】8割が製造元を知らなかった

本商品がガラスびんメーカーである日本山村硝子株式会社によって研究開発されていることを「知らなかった」と回答した人は約8割（80.4%）に達しました。

本調査では、製造元に関する認知が限定的である一方、 異業種による取り組みである点に意外性があることがうかがえます。

調査概要

- 調査期間：2026年1月5日（月）～ 12日（月）- 調査対象：楽天ショップ「きらきらベジ」LINE公式アカウント登録者- 有効回答数：46名- 調査方法：LINEリサーチ調査- 調査主体：日本山村硝子株式会社

■「きらきらベジ」がおいしい理由

なぜ、ガラスびんメーカーがこれほど食べやすいケールを作れるのか。その秘密は、長年培ってきた生産管理などの「モノづくり」の技術と、外部環境の影響を受けない「植物工場」にあります。

- 徹底した環境制御

長年の研究開発で培ってきた光、温度、湿度、養分などを最適なバランスでコントロールすることで、ケール特有の苦みを抑え、柔らかな食感を実現しております。

- 栽培期間中の農薬不使用

完全閉鎖型の植物工場で栽培しているため、害虫による被害の心配がなく、栽培期間中は農薬を使用していません。袋から出してサッと洗うだけでそのまま食べられる手軽さも、リピート率向上の要因となっています。

■「きらきらベジ」について

「きらきらベジ」は、当社で研究開発、販売を行う植物工場野菜ブランドです。

お客様の健康をサポートすることをコンセプトとした高栄養野菜と、気候変動の影響で供給不足となりやすい葉物野菜を中心に商品を展開しています。

＜特長＞

・持続可能な生産方法と環境に配慮した栽培技術により、品質・量・価格が安定している。

・メーカーならではの市場ニーズに応じた柔軟な研究開発体制と、物流課題を解決するコンテナ輸送の実現により、品質保持が徹底され、長距離輸送においても安定した品質の提供が可能。

当社と植物工場のこれまでについての詳細は、以下のサイトをご覧ください。

