伊藤超短波、熊本県八代市に「超短波治療器」の無料体感スペースを期間限定オープン

伊藤超短波株式会社

物理療法機器のパイオニア、伊藤超短波株式会社（本社：埼玉県川口市 本店：東京都文京区、代表取締役社長：倉橋 司、以下伊藤超短波）は、熊本県八代市に「超短波治療器」の無料体感スペースを期間限定でオープンします。

■無料体感スペース「イトピア」概要

・熊本県八代市「イオン八代ショッピングセンター」

https://tenpo.aeon-kyushu.info/aeon/detail/yatsushiro/?is_browser=true

オープン：2026年2月19日（木）

住 所：熊本県八代市沖町六番割3987-3

場 所：１階特設会場（イオン側メイン入口付近）

開催時間：・10:00～14:00（最終受付13:30） ・15:00～19:00（最終受付19:00）

定 休 日 ：水曜日

予 約：ご予約等は不要です。（お買い物の休憩等お気軽にお立ち寄りください！）

運 営：イトーティーメック（株）※伊藤超短波グループ会社

お問い合わせ先：イトーティーメック（株）事務局 埼玉県川口市栄町3-1-8（TEL）048-254-1039

「超短波」とは

身体の深部に届く「超短波」

一秒間に2700万回もの超短波振動により細胞内外の水分子が回転して摩擦熱が発生します。

その結果、身体の奥深くから心地よい温感が伝わってきます。これを「立体加温」といいます。

ホットパックやカイロなどは、それ自体が熱を持ち、皮膚を通して徐々に内部に伝わっていく「伝導加温」のため、身体の表面しか温まりませんが、超短波は体内深部まで温めることができます。

超短波の温熱効果は、神経痛、筋肉痛の痛みを和らげたり、血行をよくして、筋肉のこりをほぐしてくれます。その他にも胃腸の働きを活発にしたり、疲労回復にも効果があります。

・設置機器

電位・超短波組合せ家庭用医療機器「スーパーひまわり」

（管理医療機器 医療機器認証番号 226ACBZX00001000）

身体の深部まで温める「超短波」と、マイナス電子が作用する「負電荷」の2つの機能を搭載。

・超短波の効果

超短波による局所の温熱効果

・疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解、胃腸の働きを活発にする

・負電荷の効果

頭痛の緩解、不眠症の緩解、肩こりの緩解、慢性便秘の緩解

製品情報-「超短波とは？」

https://www.wellness.itolator.co.jp/product/knowledge/shortwave/

伊藤超短波について

弊社は1916年に創業し、今年110周年を迎えます。

創業者である伊藤賢治が物理療法を独自に研究し、日本初の超短波治療器を開発して以来、時代のニーズや求められるフィールドを的確に捉えながら100年以上にわたって「物理療法機器」の可能性を広げてきました。

現在では医療用から美容、ホームケア、スポーツまで多くの分野で弊社の機器が使用されています。

・医療関係者向け製品 http://www.medical.itolator.co.jp/product/

・家庭用製品 http://www.itolator.co.jp/home-use/product/

・美容関連製品 http://www.beauty.itolator.co.jp/product/

・海外向け製品 http://www.itocoltd.com/products/

・スポーツ関連 https://ito-sports-project.com/

企業情報サイト https://www.itolator.co.jp/

【会社概要】

商号：伊藤超短波株式会社

代表者：代表取締役社長 倉橋 司

所在地：(埼玉本社) 埼玉県川口市栄町3-1-8

(本店) 東京都文京区白山1-23-15

創業：1916年

事業内容：病院用および家庭用治療器、リハビリテーション機器、健康機器、美容機器などの製造・販売

資本金：9,950万円

URL：https://www.itolator.co.jp/