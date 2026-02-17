株式会社桑原

株式会社桑原（本社：愛知県一宮市、代表取締役社長 桑原英寿、アパレル・雑貨の検品・修整・加工専業）は、情報発信ブログサイト『KUWAHARA Lab』及びYouTube動画チャネル『動画で見る桑原』を開設しました。

★桑原ブログサイト “KUWAHARA Lab” （新設）

https://blog.kuwatechno.jp/

★桑原YouTubeサイト “動画で見る桑原 KUWAHARA Lab”チャンネル（新設）

https://www.youtube.com/@KuwaharaMovieStudio

【開設の狙い】

このたび、ファッションドクターを標榜する株式会社桑原は、当社がこれまでに培ってきた専門的な知識やノウハウに焦点を当て、より多くの方に業界から信頼いただけている桑原の『今』を知っていただくための新しい情報発信サイト『KUWAHARA Lab ― 検品・修整・品質改善の研究所』 と、同サイトと連動したYouTubeチャネル『動画で見る桑原』を開設しました。

繊維・アパレル製品業界においては「製品」が主役です。当社はそれら「製品」の品質維持・向上を掲げ、繊維・アパレルメーカーと共に技術を磨き成長し、国内外問わずグローバルに業務展開を行っています。

しかしその一方で、まだまだ当社の有するノウハウや先進性への理解は十分に浸透しておらず、当社の行う業務への認知をさらに広めていくことで、顧客の課題解決の一端を担える機会を見出していこうと考えています。

今後、この『KUWAHARA Lab』及び『動画で見る桑原』の情報配信を通じて、顧客との「課題解決への繋がり」を発展させて参ります。

【今後の配信記事案】

-桑原ってどんな会社？

-桑原の強みとネットワーク

-あまり知られてこなかった熟練のワザ

-検品・修整の具体的な事例紹介

「白物製品の変色」「デニムの色移り」「繊維の引っ掛け」「季節ごとに多いトラブルとその対処法」。

-海外・国内拠点での技術紹介や改善活動

-各拠点の持つ技術の特徴や特色アップサイクル・サステナブル技術紹介

【配信頻度】

不定期配信ですが、ブログ記事公開 月4回、動画公開 月1回を目指します。

〈商標について〉

・"KUWAHARA Lab"は当社が商標登録出願中です。

・"Fashion Doctor"は当社の登録商標です。

・その他記載されている桑原商標は当社の登録商標です。

■株式会社桑原 会社概要

会社名 ： 株式会社桑原

代表者 ： 代表取締役社長 桑原 英寿

本社所在地 ： 愛知県一宮市開明字北葭野４番地

事業内容 ： 各種衣料品修整（雑貨関連含む）、縫製不良、付属品不良、リフォーム各種衣料品の堅牢度・物性改善・2次加工、衣料品・雑貨類の検品・検針、Ｘ線検査、仕上げプレス、各種反物修整、反物検反、反物検針等

URL ： https://www.kuwatechno.jp/

【報道関係 問合せ先】

株式会社桑原 経営戦略部 鎌倉喜彦

E-mail : kuwa-160@kuwatechno.com Tel:0586-61-2001

URL: https://www.kuwatechno.jp/

KUWAHARA Lab 商標（出願中）

"ファッション業界のドクター" 桑原情報配信ブログサイト『KUWAHARA Lab』YouTubeチャネル『動画で見る桑原』を開設

桑原コーポレートロゴ（登録商標）桑原情報発信ブログサイト KUWAHARA Lab QRコード桑原公式YouTubeサイト KUWAHARA Lab QRコード桑原公式ホームページ トップページ QRコード