「スピードスターズ特急トリオ」文房具シリーズを２月末よりイオン九州各店舗で先行発売！

九州旅客鉄道株式会社

JR九州商事株式会社では、この春児童向け鉄道文房具シリーズ「スピードスターズ特急トリオ」を発売いたします。ラインナップは「鉛筆」「下敷き」「定規」の3種類です。新入学や新学期シーズンに合わせ、2026年2月末よりイオン九州各店舗にて先行発売いたします。ECサイトでは3月初旬より販売予定です。また、本シリーズでは、長年にわたり文具製品を展開している株式会社レイメイ藤井の製品を採用し、列車のワクワクするデザインとともに、毎日の学習をしっかり支える品質を兼ね備えています。

１ 商品概要

（１）鉛筆

鉛筆1本1本および外箱に885系・883系・787系

のデザインを施しました。「かきかた鉛筆」を使用した12本入りで、日々の授業や宿題など幅広い学習シーンでご使用いただけます。

（２）下敷き

885系・883系・787系のフォルムを大胆にレイアウトし、列車のスピード感と存在感を表現しました。

A4サイズの「魔法のザラザラ下じき」を採用しており、表面の細かなドット加工によるザラザラ感が鉛筆の動きに合わせて手指に伝わり、運筆を意識しやすく、文字の書きやすさにつながる仕様です。デザイン性と学習用途の両立を図りました。

（３）定規

実用性とデザイン性を両立した定規です。

車両のフォルムを活かし、目盛りの見やすさを

意識したレイアウトとしました。

楽しさと使いやすさを追求した仕様です。

スピードスターズ特急トリオはJR九州の特急列車をモチーフにした文房具シリーズです。九州各

地を駆け抜ける特急列車のスピード感と、日々の学びを前へ進める力を重ね合わせ、「スピードス

ターズ」と名付けました。デザインには、885系、883系、787系の3車両を採用。九州各地を結び、長年にわたり多くのお客さまの移動を支えてきた特徴ある九州の特急列車の魅力を、毎日の学習シーンに取り入れました。鉄道ファンのお子さまはもちろん、大人の方にもお楽しみいただけるデザインです。

２ 商品仕様・価格

・鉛筆（2B／12本入り） 税込792円

・下敷き（A4サイズ） 税込880円

・定規（15cm） 税込363円

３ 発売開始日時・発売箇所について

（１）イオン九州各店舗

2026年2月末発売予定（先行発売）

※店舗によりお取り扱いのない場合がございます。

在庫状況や入荷時期につきましては、各店舗へお問い合わせください。

（２）ECサイト「九州の旅とお取り寄せ」

2026年3月初旬発売予定（掲載も3月初旬を予定しています）

https://www.jrk-kyushutabi.shop/