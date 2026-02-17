2026年 オリコン顧客満足度(R)調査「新築分譲マンション 九州」で３年連続総合１位

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：古宮 洋二、以下「JR 九州」）は、オリコン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小池 恒）が 2026 年２月２日に発表した、2026年 オリコン顧客満足度(R)調査「新築分譲マンション 九州」において、３年連続となる総合１位を獲得いたしました。

今回の調査では、全 11 評価項目のうち「デザイン」「マンションの構造・設計」「住戸設備」など10項目で第１位を獲得し、極めて高い評価をいただきました。

《調査概要》

MJR博多ザ・レジデンス

■ ランキング発表日：2026年２月２日

■ 調査主体：株式会社oricon ME

■ 調査方法：インターネット調査

■ サンプル数：1,005人

■ 調査企業（サービス）数：39

■ 規定人数：50人以上

■ 調査期間：2025/10/17～2025/11/13、2024/09/13～2024/09/27、2023/10/25～2023/11/02

■ 定義： 部屋を一室ずつ販売している新築分譲マンションを自社ブランドとして取り扱う企業。

ただし、中古の分譲マンションは対象外とする。

■ 調査対象者 性別：指定なし／年齢：25～84歳

地域： ＜九州＞福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

条件：過去12年以内に、新築分譲マンションに入居し、購入物件の選定に関与

《主な結果》

総 合：「新築分譲マンション 九州」総合第１位（2024 年～2026 年まで３年連続）

評価項目別：全 11 評価項目中、10 項目で第１位

《今後の決意》

これからも当社は、鉄道会社として培った安全品質と、まちづくりを通して磨き上げたデザイン力を存分に発揮し、MJR に住まう方々の幸せを見つめ、日本中に誇りある住まいを届けていきます。