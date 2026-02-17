O.K.THANKS.『花火』、2026年開催「桑名水郷花火大会」の特別演出BGMに採用決定

株式会社共立ドクターズラボO.K.THANKS.の楽曲『花火』が、2026年7月25日（土）開催「桑名水郷花火大会」の特別演出BGM(テーマ曲)として採用

株式会社共立ドクターズラボ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久次米慧人、以下「KDL」)がプロデュースする3人組音楽ユニット・O.K.THANKS.(オーケーサンクス)の楽曲『花火』が、2026年7月25日（土）開催「桑名水郷花火大会」の特別演出BGM(テーマ曲)として採用されることが決定いたしました。

本企画は、桑名市観光協会の公式タイアップのもと、株式会社中部コーポレーションと協働で進行します。

「桑名水郷花火大会」について

桑名水郷花火大会は、1934年に始まった歴史ある花火大会で、桑名の夏の風物詩として親しまれています。音楽にあわせて打ち上がるミュージック花火やスターマインなど多彩な演出に加え、東海地区最大級クラスの二尺玉がクライマックスを飾ります。

観覧は全席有料席制のため、チケット購入のうえ来場が必要です。

※2026年の開催日・時間・詳細は主催者発表に準拠します。※演出内容は主催者・関係各所との協議により変更となる場合があります。

公式サイト: https://kuwana-hanabi.com/

コメント

O.K.THANKS.

『花火』が、桑名の夜空で本物の花火と重なる瞬間を楽しみにしています。その瞬間しか味わえない情景や感情と一緒になれることを願っています。

中部コーポレーション

特別演出パートで『花火』をBGMとして使用し、楽曲に合わせてスターマイン・ミュージック花火を打ち上げます。地域に根差す企業として、桑名の夏の記憶に残る一夜にしたいと考えています。

桑名市観光協会

桑名の夏を象徴する花火大会の魅力を、音楽と連携した新しい形で発信できることを期待しています。

今後の展開

花火大会当日に向けて、以下の連動施策を予定しています。

・制作過程を記録した映像の公開「花火」とテーマの合うライブ・イベントへの参戦 ワークショップ企画(検討中)

楽曲『花火』について

『花火』は、O.K.THANKS.が2025年11月にリリースした2ndシングル。

「大切な人との記憶、過去の傷、見えない不安--それでも私たちは、今日という一瞬を精一杯生きている。『花火』は、そんなすべての人への応援歌です」(O.K.THANKS.)

楽曲制作のきっかけは、三重県桑名でのヒアリングから始まりました。年齢や立場を超えて、「受け継ぐ」「迷う」「それでも進む」という共通の感情に触れた久次米は、20代半ばの若き後継者が背負う重責と希望を、一瞬だけ夜空に咲く花火に投影。個人や組織を特定せず、誰の物語にも重なる普遍的なメッセージへと昇華させました。

配信リンク: https://linkco.re/D82Ceny2

MV: https://youtu.be/Bso7PMU2teE

株式会社中部コーポレーションについて

株式会社中部コーポレーションは三重県桑名市に拠点を置く企業。建材製品・設備用機材などの分野に加え、フード機器分野でも製品開発を行い、暮らしと産業を支える製品・サービスを展開しています。

公式サイト: https://www.chubu-net.co.jp/

アーティスト情報

O.K.THANKS.(オーケーサンクス)

異なるフィールドで磨いた才能が結集した3ピースユニット。発起人の久次米慧人(Keito Kujime)、コピーライター出身のリーダー Mr.Thanks.、覆面アーティスト Mr.O の3名で構成。

「違い」を最強の武器に、音楽・広告・カルチャーの境界を越えた表現活動を展開。2025年8月、デビューシングル「THREE PIECE」をリリース。同年11月に2ndシングル「花火」を配信。公式YouTubeチャンネル〈IKETERU CLUB〉は開設2か月で40万総再生を突破。

2025年11月には、「第4回 All JAPAN S&T Championships Supported by つきじ喜代村すしざんまい」のFinal Spotに出演。テレビ朝日系「羽鳥慎一 モーニングショー」でも取り上げられた。

公式サイト: https://okthanks.jp

YouTube: IKETERU CLUB(https://www.youtube.com/@IKETERUCLUB)

Instagram:

久次米慧人 @keito_kujime(https://www.instagram.com/keito_kujime/)

Mr.Thanks. @thanks121_okthanks(https://www.instagram.com/thanks121_okthanks/)

Mr.O @koseikosogatakaramono(https://www.instagram.com/koseikosogatakaramono/)

会社概要

会社名: 株式会社共立ドクターズラボ

所在地: 東京都渋谷区代々木2-9-2 久保ビル7F

代表者: 代表取締役 久次米慧人

設立: 2005年7月

事業内容:

スキンケアブランド「KUJIME」の企画・開発・販売

動画メディア「IKETERU CLUB」の運営

アーティストプロジェクト「O.K.THANKS.」の運営・プロデュース

会社HP: https://kdl.inc/