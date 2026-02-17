帰還兵の暴力、止まらないインフレ、国民は疲弊し、プーチンの足元も揺らぐ『ウクライナ戦争4年　苦境のロシア』ニューズウィーク日本版2/24号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2026/2/24号（2/17売号）

【編集長から】

2月24日でロシアのウクライナ侵攻からまる4年になります。戒厳令下で延期になっているウクライナ大統領選について、24日にゼレンスキーが実施を発表する説（本人は否定）が流れていますが、少なくともウクライナ・ロシアの当事者双方が受け入れられる和平案はまだ見えません。最前線での攻勢は伝えられるも、長引く戦争でロシア国民は疲弊。帰還兵による犯罪への不安や止まらないインフレで、その不満はかつてないレベルに高まっています。兵士の自殺者が増えているとされるウクライナも同様で、朝鮮戦争の3年間を超えて戦われることになったこの戦争は、すでに限界点を迎えています。双方のこの窮状が、長引くこの戦争を終わりに向かわせるのかもしれません。2月17日発売号の特集「苦境のロシア」で詳しくレポートしました。（長岡）

【Special Report】 ウクライナ戦争４年 苦境のロシア

帰還兵の暴力、ドローンの攻撃、止まらないインフレ

国民は疲弊しプーチンの足元も揺らぐ

ウクライナ戦争｜疲弊するロシアの危うい継戦能力

内陸部｜噴出するシベリアの不満

ウクライナ軍｜兵士の自殺というタブー

軍事戦略｜史上初「ドローン戦争」の行方

ニューズウィーク日本版 2026/2/24号 特集

「高市大勝」に落とし穴あり

日本政治｜経済への「誤解」ゆえインフレと円安のリスクが

【Periscope】

CUBA｜トランプ制裁が招く新たな移民危機

UNITED STATES｜チャットGPT「アダルトモード」で内紛か

UKRAINE｜戦時下のウクライナに政治の季節が到来

VENEZUELA｜暫定政権の政治犯釈放はウソ？

【Commentary】

外交｜脱「安倍2.0」の新・高市外交を──河東哲夫

視点｜ワシントン・ポスト凋落の根深い要因──グレン・カール

主張｜米印貿易合意でも信頼は回復せず──ブラマ・チェラニ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

選挙泥棒の茶番劇は継続中──ロブ・ロジャース&パックン

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

中道の敗因は高市ブームにあらず──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

双子の娘それぞれの個性を尊重したい

Sustainability for the Future｜世界の挑戦、日本の貢献

トルコの空に描く航空業の未来

【World Affairs】

カンボジア｜特殊詐欺の「掛け子」は使い捨て

スキャンダル｜エプスタイン文書で欧州はガタガタ

【Features】

イギリス｜初の女性長官が目指す007のリニューアル

【Life/Style】

Movies｜奇才トリアーが描く「家族」のしがらみ

Movies｜有名だけど謎めいたメラニアの「素顔」

Career｜医療で大切なことはフットボールで全て学んだ

Music｜惨めだっていいじゃないか、それが人生

Food｜砂糖より健康的なタガトース

Health｜糖尿病と口腔ケアの深い関係

Beauty｜「ビジュのいい俺」を目指し努力する男たち

ほか

ニューズウィーク日本版2026/2/24号『ウクライナ戦争４年 苦境のロシア』

