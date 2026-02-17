【公益社団法人⼄訓⻘年会議所】「なぜ？」が生きる力に変わる！空気砲や巨大津波の実験に親子で熱狂！科学×脳育のスペシャルイベントを向日市で開催

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

公益社団法人⼄訓⻘年会議所は、2026 年 3 月 7 日（土）、永守重信市民会館にて、子どもたちの論理的思考能力を育むことを目的としたイベント「3 月オープン例会」を開催いたします。

本イベントは、AI やインターネットの普及により膨大な情報が溢れる現代において、次代を担う子どもたちが自ら考え、判断する「論理的思考」を身につけるためのプログラムです。

当日は 2 部構成となっており、第 1 部では「Dr.ナダレンジャー」こと納口恭明氏を講師に迎え、空気砲や地震・台風・津波をミニチュアで再現する衝撃のサイエンス LIVE を実施します。目の前で起こる現象に「なぜそうなるのか？」という筋道立てて考える思考プロセスを体感していただきます。

第 2 部では、脳育のプロである高山きすん氏が登壇。「今日から変わる、子どもへの声かけ一つで伸びる力」をテーマに、家庭で実践できる論理的思考の育て方や、思考力がグングン伸びる 3 つの習慣について詳しく解説します。 科学のワクワクと専門的な知見を組み合わせることで、親子で楽しみながら「生きる力」をアップデートできる機会を提供いたします。

「情報の波」に呑み込まれない、主体的な未来を子どもたちへ。現代社会は、AI や SNS の活用が当たり前となり、誰もが瞬時に膨大な情報にアクセスできる一方、その情報をどう取捨選択し、どう活用するかが問われています。変化の激しいこの時代に、子どもたちが柔軟に対応し、課題を解決していくためには「論理的思考能力」が不可⽋です。

しかし、日常の中でこの能力を育む具体的な機会は限られており、対応しきれていない課題があります。我々は、地域の子どもたちが「なぜ？」と問い、根拠を持って考える楽しさを知ることで、自立した主体的なリーダーへと成長する一助となりたいと考えました。本事業を通じて、⼄訓地域の親子に「新たな価値を創造する力」を育む教育環境を提案します。

日時：2026 年 3 月 7 日（土）14:00～16:40

場所：永守重信市民会館 1 階ホール（京都府向日市寺戸町中野 20-20）

お申込み方法：下記申込みフォーム、またはチラシの QR コードよりお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/1hMcVHeajcp5PLUKyps4PoMcsIFSYy7OKx1objh4UguA/edit

参加費：大人 500 円/小学生以下は無料

定員：先着 400 名 ※車いす席、授乳室あり

主催：公益社団法人⼄訓⻘年会議所

後援：長岡京市・向日市・大山崎町・長岡京市教育委員会・向日市教育委員

会・大山崎町教育委員会

連絡先：tiikimirai2026@googlegroups.com