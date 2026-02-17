レモン50個分（果汁換算）のビタミンC1000mgを補給できる発売35年のロングセラーブランド「C1000」からすっきり甘いりんご風味が登場！「C1000ビタミンアップル」

ハウス食品グループ本社株式会社

ハウスウェルネスフーズ株式会社は、レモン50個分（果汁換算）のビタミンC1000mgを補給できる「C1000」シリーズより、りんごの甘い密感をイメージしたすっきり爽やかな甘みが特徴の「C1000ビタミンアップル」を2026年3月9日（月）より

全国のコンビニエンスストア、スーパー、ドラッグストアなどで発売いたします。内容量は140ml、税別希望小売価格130円。

■「C1000ビタミンアップル」開発ストーリー

（1）「酸っぱい」風味が苦手な方にも、おいしくビタミンC補給ドリンクを飲んでいただきたい

ビタミンC補給ドリンクの多くは、レモン味やグレープフルーツ味など、酸味が強く酸っぱい風味のラインアップが中心となっています。一方で、酸味が苦手なお客様にとっては、ビタミンCを補給したいと思っていても手に取りにくいという課題があると考えました。そこで、2025年3月のブランドリニューアルで掲げた「お客様に日常的にご愛飲いただけるブランドでありたい」という思いをより具体化するため、酸味が苦手なお客様でもおいしくビタミンC補給ドリンクをお楽しみいただける「りんご味」をラインアップに追加します。「C1000ビタミンアップル」は、りんごの甘い蜜感をイメージした風味が特徴でどんな方にも飲みやすいビタミンC補給ドリンクです。

（2）ビタミンC補給ドリンクを日頃からご愛飲いただいている方にも、選ぶ楽しさを拡げたい

今回の新アイテム追加により、「C1000」シリーズのドリンクラインアップは計6アイテムとなります。味のバリエーションを拡充し、様々な味わいでビタミンC1000mgを手軽に楽しく補給できる価値をお届けすることで、日頃よりご愛飲いただいているお客様のビタミンC補給を継続的にサポートしてまいります。

（3）赤色を基調とした、おいしさを感じるパッケージデザイン

2025年3月にリニューアルしたC1000シリーズのデザインを踏襲し、収穫前の露に濡れたみずみずしいりんごを想起させるイラストを背景にあしらいました。栄養ドリンク売り場でも目に留まりやすい、明るい赤色を基調とすることで、思わず手に取りたくなるデザインとなっています。ぜひ日々の生活の中で、明るく前向きな気持ちとともにお飲みください。

■「C1000」シリーズ特徴

「毎日を健康的に、より元気に過ごしていただきたい」という思いから生まれた、1本にレモン50個分（果汁換算）のビタミンC1000mgを配合したシリーズです。

1990年2月6日に武田食品工業株式会社よりC1000ブランド3アイテム、「C1000せんい＆オリゴ」「C1000Fe」「C1000Ca＆Mg」が誕生。翌年の1991年に、現在も長くご愛飲いただいている「C1000ビタミンレモン」を発売しました。2007年にハウスウェルネスフーズ株式会社が「C1000」シリーズを発売するようになり、2010年の「C1000ビタミンレモンコラーゲン」を皮切りに、現在のラインアップに繋がる各アイテムを発売しています。液色が見えて安心な透明瓶タイプは内容量140mlの飲みきりサイズで、日々の生活に取り入れやすくなっています。

■製品概要

●製品名：「C1000ビタミンアップル」

●内容量：140ml

●価格：税別希望小売価格130円

●発売日：2026年3月9日

●発売地区：全国

・「C1000」ブランドサイト（3月9日更新予定）

URL: https://c1000.jp/