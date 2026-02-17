しんちゃんの“ケツだけ星人”がまさかのグミ化！ぷりっとリアルな造形に、思わず笑ってしまうインパクト駄菓子登場

株式会社丹生堂本舗

株式会社丹生堂本舗（本社：大阪市生野区、代表：西 勝弘）は、人気キャラクター「クレヨンしんちゃん」をモチーフにしたグミ『クレヨンしんちゃん ケツだけ星人グミ』を発売いたしました。

ケツだけ星人グミ 株式会社丹生堂本舗

しんちゃんの代名詞ともいえる“ケツだけ星人”を、そのまま立体グミで表現。

思わず笑顔になるユーモアを詰め込んだ、インパクト抜群の駄菓子が誕生しました。

ぷりっとしたフォルムや丸みのあるラインなど、しんちゃんのおしりの特徴をリアルに再現。

開封すると現れる“ケツだけ星人”のイラストも可愛く、食べる前から楽しい気持ちを引き出します。

味は爽やかなピーチ＆パイン味。

見た目の楽しさだけでなく、最後まで美味しく食べられるバランスに仕上げました。

どこからかじるか迷ってしまう--

そんな遊び心も、この商品の魅力のひとつです。

■ 二度見必至。しんちゃんのおしりを“本気”で再現した立体グミ

ケツだけ星人グミ 株式会社丹生堂本舗

思わず目を疑うほどのインパクトを放つ、本商品のビジュアル。しんちゃんの象徴的なポーズ「ケツだけ星人」を、グミとして驚くほどリアルに立体化しました。

丸みのあるフォルムやぷりっとした質感など、細部にまでこだわり抜いた造形は、丹生堂が長年培ってきた成型技術の結晶。

ただ可愛いだけではない、“思わず笑ってしまう完成度”が売り場でも強い存在感を放ちます。

子どもはもちろん、大人もつい写真を撮って誰かに見せたくなる--

そんな話題性を秘めた、新しいタイプの駄菓子です。

■ 駄菓子の“ワクワク”を、これからも

ケツだけ星人グミ 株式会社丹生堂本舗ケツだけ星人グミ 株式会社丹生堂本舗

丹生堂本舗は、創業以来70年以上にわたり、駄菓子を通して“選ぶ楽しさ”“驚き”“誰かと笑い合う時間”を届けてきました。本商品もまた、手に取った瞬間の驚きと、食べるときの楽しさを大切にした一品。これからも丹生堂は、子どもから大人まで心が動く駄菓子づくりに挑戦し続けてまいります。

【商品概要】

ケツだけ星人グミ 株式会社丹生堂本舗

商品名：『クレヨンしんちゃん ケツだけ星人グミ ピーチ＆パイン味』

発売日：2026年2月12日

参考価格：37円（税抜）

入数：36個入*12箱

内容：グミキャンディ

販売場所：全国の駄菓子店、量販店、問屋卸を通じたネットショップ

ケツだけ星人グミ 株式会社丹生堂本舗

【会社概要】

会社名： 株式会社丹生堂本舗（たんせいどうほんぽ）

所在地： 大阪市生野区新今里1-4-15

代表者： 西 勝弘

設立： 1974年 (創業1953年)

コーポレートサイト：https://www.tanseido-honpo.co.jp/(https://www.tanseido-honpo.co.jp/)

オンラインショップ名：たんせいどうの駄菓子屋さん

オンラインショップ：https://www.dagashi-ya.shop/