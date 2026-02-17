次世代EV三輪モビリティブランド『threee』を本格始動。

株式会社CREVAS GROUP

総合コンサルティングを展開する株式会社CREVAS GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：高橋正英）は、次世代マイクロモビリティ事業として、EV三輪ブランド『threee（スリー）』の本格提供を開始いたしました。また、2026年3月1日（日）より、東京都港区の弊社本社内に、実車を確認いただけるショールームをオープンすることをお知らせいたします。

背景：マイクロモビリティ市場の成長と課題

国内のマイクロモビリティ市場は急速に拡大しており、2033年には約139億米ドル規模に達すると予測されています。しかし、導入における「初期コストの高さ」や「保守体制の不安」が、多くの企業にとっての障壁となってきました。

当社は、日本市場に最適化した車両開発と、独自の導入支援スキームを組み合わせることで、これらの課題を解決します。

これは、当社のコンセプトである「Crafting the future,line by line.（線を繋ぐ。未来を創る。）」に基づいた、多角的視線による、企業の生産性向上およびコスト最適化戦略の一環です。

商品ラインナップ：EV三輪『threee』の紹介

「コンパクト × クリーン × スマート」をコンセプトに、多様なニーズに応える3モデルを展開しています。いずれも「側車付軽二輪」仕様のため、普通免許で運転可能（ヘルメット不要）で、車検や車庫証明が不要な気軽に乗れるモビリティです。

felio（フェリオ）

3人乗り・屋根付きモデル。

買い物から観光地巡りまで、誰でも手軽にEV走行を体験可能です。

【価格】

2000W 70A・・・775,000円 2000W 100A・・・885,000円

3000W 70A・・・885,000円 3000W 100A・・・985,000円

trava（トラバ）

ビジュアルインパクト抜群のトラクターバイクスタイル。

荷台にも座れる仕様で、風を感じての走行は見慣れた町の景色を非日常の特別なものに変えてくれます。また、荷台がついているので農業、漁協、市場、建設現場などでの運搬業務に活躍しています。

【価格】

1500W 70A・・・653,000円 1800W 70A・・・683,000円

bikee（バイキー）

クールなデザインの2人乗りモデル。

ワイドタイヤと低重心設計により、抜群の安定感とスタイリッシュな移動を実現します。

【価格】

1000W 50A・・・595,000円 1500W 50A・・・645,000円

※配達業界向け、点検作業向け、訪問介護業界向けの車両もリリース予定。

導入実績：先行エリアでの確かな反響

現在、離島や観光地を中心に、多方面での導入実績が順次拡大しています。

１.レンタカー・観光ガイド事業への導入

地域のレンタカー事業者への車両提供を開始し、離島での観光ツアー用モビリティとして活用されています。

２.地域大手企業・金融支援組織との連携

地域密着型の大手スーパーチェーンへの納入など、業務用途での活用も進んでいます。

また、地域の経済活性化を目的とした支援組織とも提携し、導入を加速させています。

３.農業・漁業市場での活躍

狭い農道や港湾内での移動、資材運搬など、一次産業における新たな「足」として、現場の負担軽減と生産性向上に寄与しています。

４.有力インフルエンサーによる情報発信

現地で高い知名度を持つインフルエンサーと提携し、SNS等で「想像以上に楽しい体験」として拡散され、多くの反響を呼んでいます。

５.大型野外フェスティバルへの協賛

数万人規模の大型音楽フェスにアーティスト送迎車両として協賛。

高い機能性とデザイン性が注目を集め、新たなビジネス展開への引き合いを多数獲得しています。

３月1日 東京本社内にショールームが誕生

ブランドの本格始動に伴い、実車を直接ご覧いただき、質感や操作性を体感いただけるスペースを設けます。

オープン日: 2026年3月1日

住所: 東京都港区芝大門2-2-2 芝大門サンワビル7F（株式会社CREVAS GROUP本社内）

内容: 各モデルの展示、導入相談、試乗予約の受付

ゼロクレールとの親和性：投資ゼロで始める「次世代の足」

※画像はイメージです。

本事業の最大の特徴は、初期費用0円で設備導入を可能にする当社のサービス「ZEROCRER（ゼロクレール）」との連携です。

１.初期投資のリスクを排除

独自の導入方式により、初期費用を抑えて最新のEV三輪を導入可能です。

２.コスト削減と収益向上の両立

キャッシュフローを圧迫せず、移動効率の向上や広告効果による収益拡大を図れます。

３.国内保守体制の完備

提携整備工場によるメンテナンス体制を構築し、長期的な安定稼働をサポートします。

今後の展望

株式会社CREVAS GROUPは、EV三輪を単なる移動手段ではなく、「企業の収益構造を変えるツール」と定義しています。移動の変革を通じて、企業に新たな原資を生み出し、従業員への還元を促進することで、日本経済の活性化に貢献してまいります。

会社概要

会社名: 株式会社CREVAS GROUP

代表者: 代表取締役社長 高橋 正英

所在地: 東京都港区芝大門2-2-2 芝大門サンワビル7F

資本金: 8500万円（資本準備金含む）

会社URL: https://crevas-group.co.jp/

商品URL: https://crevas-group.co.jp/threee