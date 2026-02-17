【地球NASAランドセル(R)】届いたよ！ほく・わたしのランドセル！フォトコンテスト2026開催

CHIKYU株式会社

ランドセルの企画・販売を行うCHIKYU株式会社（東京都港区、代表取締役：辻谷安央）は、2月18日(水)よりInstagramにて届いたよ！ほく・わたしのランドセル！フォトコンテスト2026開始いたします。

待ちに待った「ぼく・わたしのランドセル」が届いた瞬間、

それを背負ったお子様の笑顔、小学校の入学式、ランドセルを背負って通学するシーン等は、

お子様にとっても、それを見守るご家族の皆様にとっても、大変嬉しい心温まる瞬間です。

その瞬間を写真におさめて投稿してみませんか？

フォトコンテスト概要

応募期間

２月18日(水)～4月30日(木)23：59

対象者

2026年ご入学モデルのCHIKYUランドセルをご購入頂いたお客様(現在年長さん)

応募方法

１.お子様と地球NASAランドセル(R)︎のお写真を撮影

※お顔は写っていなくても大丈夫です。

２.CHIKYU Instagramアカウントをフォロー&フォトコンテスト投稿に「いいね」

３.本アカウントをメンション＆下記3つのハッシュタグすべてをつけてお写真を投稿

（@と#の付け忘れにご注意ください）

@chikyu.nasa

#地球NASAランドセルフォトコンテスト2026

#CHIKYUランドセル

４.投稿の際コメントを添えていただけると嬉しいです



※ご投稿頂いたフォトやコメントは、CHIKYU公式ウェブサイトや各SNSにて使用させて頂く場合がございます。ご了承のほど、宜しくお願いいたします。

応募資格

●2026年ご入学用地球NASAランドセル(R)をご購入された方

●Instagramの個人アカウントをお持ちの方（非公開アカウントは対象外となります）

表彰

厳正なる選定のもと、10名様に選べるギフト券 giftee2,000円分を進呈いたします。

当選発表

当選された方にはInstagramのDMにてご連絡致します。

※ご連絡後、3日以内にご返事がない場合は当選無効となり、他の方に当選権が移りますのでご注意ください。

注意事項

●地球NASAランドセル(R)の公式アカウントのフォローを応募条件とさせて頂いております。

●アカウント非公開設定の場合は、抽選の対象外とさせて頂きます。

●募集の対象は、フィード投稿の写真のみです。（ストーリーズは対象外です）

●応募状況及び当選の可否についてはお答えいたしかねます。予めご了承下さい。

●当選のご連絡後、期限までに必要な情報をご提供頂けない場合、またはご提供頂きた情報に誤りがあり賞品を送付することができない場合は、当選を無効とさせて頂きますのでご注意ください。

皆様の素敵な投稿をお待ちしております。

★2027年度向け販売スケジュール

・青山ショールーム

2/20(金)～ 全ラインナップ展示・予約販売スタート

⋆予約不要



・公式ウェブサイト

2/20(金)～ 全ラインナップ公開スタート

2/27(金)～ 予約販売スタート

https://chikyubag.com/

(https://chikyubag.com/)

・楽天

3/3(火)～ 全ラインナップ公開・予約販売スタート

https://www.rakuten.co.jp/i-chikyub/

★2027年度向けカタログの請求(無料)は、公式ウェブサイトより絶賛受付中！

https://chikyubag.com/catalog/

地球NASAランドセル(R)とは

https://chikyubag.com/lp/

子どもの夢と成長を支え、守り、促す。それがCHIKYU株式会社の「地球NASAランドセル(R)シリーズ」

地球NASAランドセル(R)にはテンパーフォーム(R)と言われるNASA（アメリカ航空宇宙局）のために開発された衝撃吸収素材を取り入れ、毎日たくさんの荷物を持ち運ぶお子様の負担を減らし、お子様にやさしいランドセルとなっています。古くより培った経験と技術力を最新のテクノロジーと融合させることで他社には無いランドセルを作っています。先端科学を追究することだけではなく、地球環境に配慮した素材・資材を使い、地球にもお子様にも優しいランドセルを目指しています。

衝撃吸収材テンパーフォーム(R)

2027年度ランドセルカタログご請求（無料）

https://chikyubag.com/catalog/

2027年度ご入学のお子様向けランドセルカタログを無料ご請求受付中。

公式ウェブサイトの専用フォームからご請求いただけます。ラン活の第一歩、ご入学準備にぜひご活用ください。

画像は2026年度カタログ

CHIKYU株式会社

地球のすみずみまで広げたいという夢と願いをかかげ、1922年に「地球カバン製作所」として創業しました。以後「生命のあふれる地球」をモチーフとし、高品質、良心的な商品で広く各方面から多大の信用を得、今日に至っております。「地球にもお子様にも優しい」ものづくりを社員一同さらに決意をもって取り組んでいくべく、2023年9月に旧社名の池田地球株式会社からCHIKYU株式会社に変更いたしました。約50年前から携わってきたランドセル、そこで大切にしてきたのは「使う人と心が通うものづくり」。子どもたちにとって嬉しいこと、親として安心できることは何か。ランドセルを通じて子どもたちを守り、子どもたちの夢を育みたい。そんな思いを実現したのはランドセルの重さを軽減するNASAも採用した衝撃吸収テクノロジーとの出会いでした。地球NASAランドセル(R)は、子どもにやさしいランドセルとして今でも多くのお客様にご愛顧いただいております。また、子どもたちの未来を守ることとしてSDGsへの取り組みも行い、リサイクル素材を使用したサスティナブルなランドセルも作り始めています。ランドセルから未来は創れると信じて、ランドセル一つひとつに、子どもたちの未来を入れてお届けします。



