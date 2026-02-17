日本政府重点17分野の基盤を支える″素材・材料・部品″産業向けAI基盤「AI Materials on IDX」を発表！ ～AIファクトリーで「知的素材立国」への道筋を拓き、日本の産業競争力を再強化～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、日本政府が掲げるデジタル・科学技術戦略の重点17分野すべてを支える基盤産業である「素材・材料・部品」領域に向け、革新的なAI基盤「AI Materials on IDX」の提供を開始いたします。

「AI Materials on IDX」は、素材・材料・部品産業における材料設計・製造プロセス・熟練知識・知財戦略・ESG対応の5領域において、複雑な開発データ（研究ノート・論文・特許・製造データ）を統合・構造化し、新素材開発・製造最適化・技術継承・知財戦略・ESG対応までを一貫して支援する「知的素材立国AI統合プラットフォーム」です。

半導体・EV・航空機・医療機器などのグローバル産業を支える日本の素材産業エコシステムの高度化と国際競争力向上を目指します。

■AI Materials on IDX：素材・材料・部品産業向けAI統合システム(https://www.idx.jp/aifactory/list/materials/)

■ 背景：素材・材料・部品産業が全産業の基盤に

日本政府の重点17分野（AI・量子・宇宙・防衛・製造・自動車・半導体・バイオ・エネルギーなど）すべてを支える基盤技術として「素材・材料・部品」産業が位置づけられています。日本は高精度・高機能素材技術、熟練ノウハウ、グローバルサプライチェーンにおいて世界トップレベルの競争力を保持しています。

しかし一方で、日本の素材・材料・部品産業は以下のような構造的課題を抱えています。

- 熟練技能の属人化：ベテラン技術者の知見が属人化し、若手への継承が困難- 開発期間の長期化：新素材開発に10年以上を要し、競合に対してスピードで劣勢- 知財競争の激化：中国・米国との特許出願競争で、戦略的知財管理が急務- ESG・GX対応の遅れ：トレーサビリティ、低炭素設計への対応が不十分- データ分断：研究・製造・品質データが部門間で分離し、統合最適化が困難

日本は過去半世紀にわたり、半導体材料、EVバッテリー部品、炭素繊維、特殊鋼、セラミック等、高機能材料・精密部品の供給国として世界の産業を支えてきました。今後は 「技術力 × 知識資産 × AI」を融合した次世代競争力が必須です。AI Materials on IDX は、これらの課題を解決すべく以下のような特徴と価値を提供します。

■AI Materials on IDXの特徴：5つの統合AI機能

1、材料設計AI

・過去の研究データ・論文・技術資料を基に、配合比率や加工条件の最適解を提案

・類似材料の成功事例を検索・分析し、新素材開発の方向性を示唆

2、製造プロセス最適化AI

・蓄積された製造データ・品質記録から最適な加工条件パターンを抽出・提案

・過去のトラブル事例と対策を即座に検索し、プロセス改善を支援

3、熟練知識形式知化AI

・ベテラン技術者の技術文書・報告書・ノウハウを自然言語で検索可能に

・質疑応答機能により、過去の知見を誰でも簡単に引き出し活用

4、知財戦略AI（Tokkyo.AI連携）

・社内特許資料と公開特許情報を横断検索し、競合状況の調査を支援

・特許文書の要約・キーワード抽出により、知財戦略立案を効率化

・多言語翻訳機能でグローバル特許情報にアクセス

5、ESG・GX対応AI

・素材の調達・製造・品質データを一元管理し、証跡情報を即座に検索

・環境影響評価レポートの自動要約・分析により、ESG対応を加速

・カーボンフットプリント算出に必要なデータの整理・抽出を支援

・トレーサビリティ管理の最適手法を過去事例から検索・提案

■ 5つの統合AIによる価値創造

・ 開発効率の劇的向上：過去の成功事例と技術資料を瞬時に検索・分析することで、研究開発の試行錯誤を大幅削減し、開発期間を従来の1/3に短縮可能

・ 製造品質の安定化：蓄積された製造データから最適パターンを抽出し、品質のバラツキを最小化。過去のトラブル事例からリアルタイムで対策を提案

・ 技術継承の確実な実現：ベテラン技術者の暗黙知を検索可能な形で保存・活用し、若手エンジニアが短期間で高度な技術判断力を習得

・ 知財競争力の飛躍的強化：社内外の特許情報を横断分析し、競合動向の把握と戦略的な知財ポートフォリオ構築を実現。グローバル市場での優位性を確保

・ ESG対応の効率化：素材の全ライフサイクルデータを一元管理し、トレーサビリティ情報の検索・整理を自動化。ESG要求の厳しい海外市場への対応準備を加速

■ 今後の展望

AIデータ社は、AI Materials on IDX を起点に、以下の取り組みを進めます。

・ 国内素材・材料・部品企業との連携強化

・ 産学官連携による共同研究プラットフォームの構築

・ 業界団体・研究所とのホワイトラベル展開

・ グローバル競争を見据えた知財戦略・ESG対応機能の高度化

▼▼▼動画で見る▼▼▼

AI孔明 on IDX × Tokkyo.AI, 国家競争力を取り戻す

日本の17成長戦略分野 マテリアル （重要鉱物・部素材） 編

https://youtu.be/uUU0NeHYGFs

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています