「メルシャン・ワインズ　サニーサイド　オーガニック　スパークリング 缶」シリーズをリニューアル、 「同 サニーサイド　オーガニック スパークリング レッド 缶」 を3月31日（火）に新発売！

メルシャン株式会社（社長 大塚正光、以下メルシャン）は、世界の造り手とメルシャンの造り手が日本のお客様のために共に創るワインブランド「Mercian Wines（メルシャン・ワインズ）」から、「メルシャン・ワインズ サニーサイド オーガニック スパークリング 缶」と「メルシャン・ワインズ サニーサイド オーガニック スパークリング ロゼ 缶」を2月下旬頃よりデザインを順次リニューアル※1します。また、好評につき第3弾として、「メルシャン・ワインズ サニーサイド オーガニック スパークリング レッド 缶」を3月31日（火）より新発売します。

※1 「メルシャン・ワインズ サニーサイド オーガニック スパークリング 缶」は2月下旬、「メルシャン・ワインズ サニーサイド オーガニック スパークリング ロゼ 缶」は3月中旬頃よりデザインを順次リニューアル



近年、気に入ったものには対価を払って少しぜいたくをする「メリハリ消費」が高まっています。この傾向から、手軽に飲めるサイズの缶ワインを飲用するお客様が増えているとみられ、缶ワイン市場は、2017年から2025年の9年間で約2.3倍※2に成長しています。当社が2023年8月に発売した「メルシャン・ワインズ サニーサイド オーガニック スパークリング 缶」は、手に取りやすい280mlの小容量スパークリングワインです。同商品で「ちょっとした非日常感」や、ぜいたくな気分を楽しむお客様が増えていると考えられ、2025年の売上は前年比約4割増※3と好調でした。

※2 インテージSRI+ 缶・ボトル缶ワイン市場 2017年1月‐2025年12月 累計販売容量 7業態計（SM・CVS・HC・DRUG・酒量販店・一般酒販店・業務用酒販店）(キリン定義)

※3 金額ベース

今回、「あたたかい日の光に包み込まれるような、やさしさがはじける手軽なオーガニックスパークリングワイン」となることを目指してデザインをより華やかにリニューアルしました。また、新発売する「メルシャン・ワインズ サニーサイド オーガニック スパークリング レッド 缶」は、お客様に「ちょっとした非日常感」やぜいたくな気分をさらに楽しんでいただくために、スペインのワイナリー「ペニンシュラ」と共創して開発した「メルシャン・ワインズ サニーサイド オーガニック スパークリング 缶」シリーズの第3弾の商品です。

当商品の発売により、友人や知人、家族だけでなく、ひとり飲みの時間などにも、手軽に「ちょっとした非日常感」や、華やかでぜいたくな気分を味わえる飲用シーンを提供していきます。



「メルシャン・ワインズ サニーサイド オーガニック スパークリング 缶」シリーズのパッケージについて

果実味豊かなスパークリングワインであることが分かりやすいような色使いに、スパークリングワインの泡と華やかさを表現したデザインに仕上げました。ブランドの象徴である「ツリーハウス」を大きく前面に配するとともに「ORGANIC」の文字を大きくして、中味の特長をより分かりやすくしました。

新商品「メルシャン・ワインズ サニーサイド オーガニック スパークリング レッド 缶」について

●商品特長

「サニーサイド オーガニック」シリーズは、スペインのワイナリー「ペニンシュラ」と共創した、優しい味わいのちょっとぜいたくなオーガニックワインです。「おいしく品質の良い、気軽に楽しめるオーガニックワイン」として好評をいただいている特長はそのままに、日本のお客様に向けたスパークリングの赤ワインとして開発しました。

●中味について

華やかな香りとやわらかな酸味、果実味豊かな、やさしい味わいのオーガニックスパークリングの赤ワインです。

「メルシャン・ワインズ」のサステナブルなワイン造りについて

「Mercian Wines」は、もっと多くの日本のお客様に、気軽に・自由にワインを楽しんでいただくことを目指し、日本のお客様のためのワインを世界の優れたワイナリーと共に創るワインブランドです。サステナビリティに真摯に取り組む、品質の高いワイン造りをするワイナリーと共に、日常をもっと楽しくする感動のおいしさのワインを日本のお客様に提案します。また当ブランドは、持続可能なワイン造りを目指し、「環境負荷軽減」、「産地との共存」、「人への負荷軽減」、「情報の見える化」の4つの項目に挑戦し、実行しているワイナリーと協力して近年高まりを見せるエシカル消費ニーズにも応えます。



「ペニンシュラ」について

ワイン界で最難関といわれる資格マスター・オブ・ワイン（MW）※4 の資格を持つサム・ハロップ氏が醸造責任者を務める、サステナビリティを大きな柱に掲げるスペインのワイナリーで、同国内でサステナビリティに関する新認証SWfCP※5を初めて取得したワイナリーです。

※4 英国に拠点を置くマスター・オブ・ワイン協会が認定する、ワイン業界において最も権威あるといわれる称号。2022年11月時点で、世界でわずか415名

※5 Sustainable Wineries for Climate Protection。スペインワイン連盟（FEV）により、「ワイナリーの継続的な改善と持続可能性」を目的として設立された認証制度。従来のWfCP認証（Wineries for Climate Protection）から持続可能なワイナリーとして満たすべき基準を再定義し、ESGの観点を加え2023年に制度化した。

●「ペニンシュラ」のサステナビリティへの挑戦

乾燥した気候によりブドウの病気発生率が低く、有機農法を行いやすいカスティーリャ地方の自然環境を生かし、農薬削減を目指した栽培を実践しています。

●“エコエコプロジェクト”について

・「ペニンシュラ」が設立した、環境と地域貢献を推進するプロジェクトです。

・高品質な有機栽培ブドウを、その品質に見合う適正な価格で取引することで有機栽培を広げ、環境保全への貢献を目指します。

・ワインが高品質であることが市場に認知され、取引量が増えることで農家や生産者が経済的に潤い、地域経済への貢献を目指します。

メルシャンは、企業パーパス「自然のめぐみを、幸せにかえてゆく。」のもと、ネイチャー・ポジティブな取り組みとともに、ワインのある豊かな時間を通じて、人と人とのつながりを楽しんでいただけるよう、さまざまな提案を続けていきます。



1．商品名 １.「メルシャン・ワインズ サニーサイド オーガニック スパークリング 缶」

２.「メルシャン・ワインズ サニーサイド オーガニック スパークリング ロゼ 缶」

３.「メルシャン・ワインズ サニーサイド オーガニック スパークリング レッド 缶」

2．アルコール度数 １.11％ ２.11％ ３.10.5％

3．容量・容器 280ml・ボトル缶

4．カテゴリー分類 果実酒

5．発売日・発売地域 １.2026年2月下旬より順次・全国発売

２.2026年3月中旬より順次・全国発売

３.2026年3月31日（火）・全国発売

6．価格 オープン価格