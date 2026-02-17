ホテルでえなこがオトナに魅せた表紙＆巻頭10P！村山優香、橋本梨菜、成海有紗、あまつまりな、南琴奈、南雲るい、Benjaminパクチー、相沢菜々子掲載の『FLASH』は2月17日(火)発売

株式会社光文社

１.えなこが『FLASH』でオトナな“ホテルグラビア”披露！

No.1コスプレイヤーのえなこが2月17日発売の『FLASH』の表紙巻頭に登場。“ホテルでの密会”をテーマに、ベッドでのランジェリー姿やお風呂のカットなど、驚くほど艶っぽい新境地を見せている。

【プロフィール】

えなこ １月22日生まれ 愛知県出身 T154・B86(E)W59H85 中学生のころからコスプレを始め、ネットを中心に話題となる。No.1コスプレイヤーとしてテレビやCMなどさまざまなジャンルで活躍。「カバーガール大賞」では歴代トップタイの２連覇を達成し、後継の「トップカバーアワード」では第2回総合大賞に輝いた。現在、クールジャパン広報大使、ゲーミングPC「LEVEL∞」スペシャルアンバサダーを務める。また『えなこの〇〇ラジオ』（文化放送）が放送中。そのほか最新情報は、公式X（@enako_cos）、公式Instagram（@enakorin）にて

【クレジット】

２.『ウルトラマンデッカー』ヒロインの村山優香が『FLASH』でランジェリー姿を見せた！

村山優香(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄

2022年に放送された『ウルトラマンデッカー』でヒロイン役を演じ人気を広げた、女優の村山優香が『FLASH』に登場。同誌初撮りおろしにして、ランジェリー姿が艶っぽいグラビアを披露している。



【プロフィール】

むらやまゆうか 22歳 2003年2月19日生まれ 茨城県出身 T156・B83W56H84 2015年、映画『忘れ雪』で女優デビュー。2022年、特撮テレビドラマ『ウルトラマンデッカー』(テレビ東京系)でヒロイン・キリノイチカを演じ、注目を集めた。そのほか最新情報は、公式X(@M_YuKa0219)、公式Instagram(@murayama_yuuka) にて



【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集 村山優香『目が合う、その瞬間』『いつまでも君のそばで』（光文社）が各電子書店で発売中！

３.ダークヒロイン役で話題の橋本梨菜が『FLASH』で“ノスタルジックグラビア”を披露

橋本梨菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小池大介

配信中のドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』(DMM TV)で悪役のヒロインを演じ話題を呼ぶ橋本梨菜が『FLASH』に登場。雰囲気のあるガレージを舞台にGカップのプロポーションを存分に見せつけている。

【プロフィール】

はしもとりな 32歳 1993年9月13日生まれ 大阪府出身 T159・B88W59H89 7歳から子役として活動開始。「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称でトップグラビアアイドルとして活躍し、2025年3月に10周年を迎えた。アイドルユニット「sherbet」のメンバーとしても活動しながら俳優としての顔も。配信中のドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』(DMM TV)では悪役を演じる。そのほか最新情報は、公式X(@rinasketch)にて

【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『ダークヒロインの休日』が「kokode digital」（ココデジ）＆各電子書店で発売中！

４.プロ雀士・成海有紗が『FLASH』で初グラビア披露！

成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之

日本プロ麻雀協会に所属する女流雀士の成海有紗が『FLASH』に登場。自身初となる水着グラビアに挑戦している。“三倍満ボディ”と異名がつくほどの抜群のプロポーションは必見だ。



【プロフィール】

なるみありさ 7月30日生まれ 大阪府出身 2021年にプロテストに合格し、日本プロ麻雀協会に入会。雀風は面前高打点型で、好きな麻雀牌は一索。そのほか最新情報は、公式X（@ari_mj_）にて

【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『魅惑の雀士』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売中！

５.あまつまりな『FLASH』で5th写真集から先行カットを独占公開！

あまつまりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

「2.5次元モデル」として不動の地位を築くあまつまりなが『FLASH』に登場。タイで撮影された最新写真集からの先行カットを独占掲載している。ゴーゴーバーでの幻想的かつ妖艶なカットなど、彼女独自の表現力が詰まった写真はいずれも必見だ。



【プロフィール】

あまつまりな 12月28日生まれ 2.5次元出身 T164 2020年に「あまつ様」から「あまつまりな」に改名し、現実界へ“転生”。艶やかさに磨きをかけ、グラビアを中心に活動する2.5次元モデル。特技は裁縫、好物は日本酒。最新情報は、公式X(@R_Ap8_)、公式Instagram(@r_ap82_)にて

【クレジット】

【写真集告知】

あまつまりな写真集『AS IF』は3月13日(金)発売！

６.最旬女優・南琴奈 透明感あふれる19歳の素顔を『FLASH』で撮りおろし

南琴奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎細居幸次郎

主演映画『夜勤事件』がまもなく公開となるなど、出演作が年々増えている注文女優・南琴奈。2月17日発売の『FLASH』に登場し、撮りおろしグラビアを披露している。透き通るような白い肌と端正な顔立ちがまぶしい19歳を目に焼き付けてほしい。

【プロフィール】

みなみことな 19歳 2006年6月20日 生まれ 埼玉県出身 T163 2023年、 『舞妓さんちのまかないさん』（Net flix）でドラマデビュー。以降、俳優として映画、ドラマで活躍。映画『夜勤事件 The Convenience Store』（主演・2月20日公開）、『90メートル』（3月27日公開）と、出演作が控えている。 そのほか最新情報は、公式Instagram （@kotona_minami）にて

【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集 『Being Myself』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売中。

７.カメラ女子・南雲るいが『FLASH』のグラビアで、3つの“せんじょう”を披露！

南雲るい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎槇野翔太

本格的な動物写真をアップしSNSで話題を呼ぶ南雲るいが『FLASH』に初登場。カメラ女子→戦場カメラマンという連想をもとに、「戦場」「洗浄」「扇情」という3つのテーマのグラビアを披露している。ユニークなコンセプトに負けないグラマラスボディは必見だ。

【プロフィール】

なぐもるい 11月11日生まれ 福岡県出身 T163 血液型：A型 趣味：カメラ 特技：シフォンケーキを焼くこと 本格的な動物写真を撮るカメラ女子として、SNSバズりをきっかけに注目を集める。そのほか最新情報は、公式X（@ruiruigrabeer_ )、公式Instagram（@ruiruigrabeer_)にて



【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『君の虜』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売中！

８.観光地でのきわどい露出がSNSで話題 Jカップアイドル・Benjamin パクチーが『FLASH』でグラビア披露

Benjaminパクチー(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智樹

アイドルグループ「ミリオン! ～Million Heaven Tokyo～」のメンバー・Benjamin パクチーが『FLASH』に登場。観光地でのバストを強調した写真がSNSで話題になったというだけあり、こぼれるようなJカップが印象的なグラビアを見せている。

【プロフィール】

べんじゃみんぱくちー 11月14日生まれ 鳥取県出身 T164・B97(J)W59H98 アイドルグループ「ミリオン! ～Million Heaven Tokyo～」のメンバー。Jカップのバストでグラビアでも人気を博している。ライブ『倍プッシュ!!』東名阪ツアーが、4月11日に大阪・西九条ブランニュー、4月12日に愛知・SOUND SPACE DIVA、4月23日に東京・池袋SOUND PEACEにて開催される。そのほか最新情報は、公式X（@million_phakchi）、公式Instagram（@phakchi1114）にて

【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『あなたに溺れていく』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

９.アニメ『MFゴースト』で声優デビュー！相沢菜々子が『FLASH』に登場

相沢菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

9頭身のスタイルと軟体ボディで人気を集め、放送中のアニメ『MFゴースト』で声優デビューを果たした相沢菜々子が『FLASH』に登場。“リバーサイドデート”をテーマに、ナチュラルで柔らかい表情が印象的なランジェリーグラビアを披露している。

【プロフィール】

あいざわななこ 29歳 1996年7月7日生まれ 福岡県出身 T173・B84W58H88 女優・タレント。ニックネームはハチ子。カメラ女子でもあり、愛機は Nikon ZfとNikon Zfc。放送中のTVアニメ『MFゴースト 3rd Season』（TOKYO MXほか）でエマ・グリーン役として声優に初挑戦。2nd写真集『TOW』（玄光社）を3月14日に発売、同日に発売記念イベントを開催。そのほか最新情報は、公式X、Instagramともに（@nanako_aizawa）にて

【クレジット】

●雑誌情報

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:600円(税込み/2月17日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」 https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」 https://flash-prime.jp/